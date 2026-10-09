Berisso: investigan si un hombre se roció con nafta y murió calcinado dentro de una camioneta

Un hombre fue encontrado calcinado en el interior de una camioneta Renault Kangoo que se incendió durante la madrugada de este viernes en Berisso. Según fuentes policiales tras averiguaciones de El Día, las primeras hipótesis apuntan a que se habría quitado la vida al prender fuego el vehículo, aunque las circunstancias del hecho deberán ser determinadas por los investigadores.

El episodio ocurrió alrededor de las 2.30 en calle 11, entre 126 y 127, donde vecinos advirtieron que una camioneta estaba envuelta en llamas y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios comenzaron a trabajar para extinguir el fuego. Durante las tareas, descubrieron que había una persona en el interior del rodado, cuyo cuerpo estaba completamente calcinado. La situación generó conmoción entre los vecinos de la zona.

En el operativo también participaron efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Cuarta de Berisso. Tras controlar el incendio, se preservó el lugar para permitir el trabajo de los peritos, que deberán establecer cómo se originaron las llamas y en qué circunstancias murió el hombre.

De acuerdo con fuentes, familiares de la víctima (de 46 años) habrían señalado que atravesaba un cuadro de depresión desde hacía un tiempo. Además, los investigadores tendrían en su poder un video en el que se lo vería salir de su vivienda con un bidón, un elemento que forma parte de las primeras líneas de investigación.

Estos indicios sostienen la hipótesis de un presunto suicidio mediante el incendio de la camioneta. Sin embargo, las circunstancias del episodio y la mecánica de la muerte deberán ser corroboradas a través de las actuaciones policiales y las pericias correspondientes.

Hasta el momento, no se había difundido oficialmente la identidad del hombre.

Línea de prevención del suicidio: 135 (línea gratuita) (011)5275-1135 o 0800 345 1435 desde todo el país