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ENTRARON POR EL TECHO Y HUYERON CON MÁS DE 5 MILLONES DE PESOS

Boqueteros saquearon una carnicería en La Loma

El millonario robo ocurrió en una carnicería de 44 entre 28 y 29 / Web

Por Redacción

Un audaz y cuantioso golpe perpetraron en la madrugada de ayer delincuentes en una carnicería del barrio La Loma, local al que ingresaron tras romper una claraboya vidriada del techo, desactivar la alarma del comercio y huir finalmente con una jugosa suma de dinero.

Fuentes seguras permitieron conocer que el millonario ataque ocurrió en un negocio del rubro que está en la avenida 44 entre 28 y 29, donde fue descubierto a temprana hora de la mañana de ayer por una empleada del lugar.

Uno de esos voceros informó, además, que el propietario de la carnicería denunció que los delincuentes accedieron al interior del local “por los techos” y que el sistema de alarma del negocio había sido desactivado por la banda.

Otra situación observada aludió a que los ladrones “dañaron tres cajas fuertes y las abrieron, apoderándose de los montos de dinero que había en su interior”.

Se aseguró, en tal sentido, que los responsables del robo escaparon con “5,3 millones de pesos, tres notebooks y una balanza digital”.

El robo se suma a una serie de episodios delictivos que mantienen en alerta a distintos sectores de La Plata, donde comerciantes y vecinos conviven con la preocupación por los robos a viviendas y establecimientos comerciales.

En el caso descripto, la modalidad también plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad de los sistemas de protección de los comercios. Aunque las alarmas y las cajas de seguridad forman parte de las medidas habituales para resguardar valores, su eficacia depende de que puedan detectar una intrusión y resistir los intentos de neutralización o apertura forzada.

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