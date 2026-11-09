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Brutal asalto a una jubilada en Ensenada: una pareja de ladrones terminó tras las rejas

La Policía montó un operativo cerrojo y capturó a los implicados, quienes se resistieron a los golpes

Por Redacción

La inseguridad volvió a golpear a los adultos mayores en la región. Durante la jornada de este lunes, una jubilada padeció un salvaje asalto mientras transitaba por las calles de Ensenada. El violento episodio tuvo lugar en la intersección de Bossinga y Zabala, sitio en el que la víctima fue abordada de manera repentina por un dúo de malvivientes.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, un vehículo Volkswagen Gol de color gris frenó abruptamente su marcha cerca de la mujer. Del asiento del acompañante descendió una joven que, portando un arma blanca, comenzó a amenazar a la damnificada. Lejos de conformarse con las intimidaciones, la asaltante le propinó una serie de puñetazos en la cara hasta lograr arrebatarle su dispositivo móvil, un Motorola G24. Con el botín en su poder, la atacante regresó al automóvil donde la esperaba un cómplice al volante y ambos emprendieron la huida.

Rápido despliegue y resistencia policial

Tras recibir la alerta sobre el ilícito, efectivos del Comando de Patrullas local acudieron al lugar, asistieron a la jubilada y desplegaron un cerco de seguridad por los distintos corredores de la zona. A los pocos minutos, los uniformados visualizaron el rodado sospechoso y lograron interceptarlo en el cruce de la calle Quintana entre Liniers y Saavedra.

Al percatarse de que estaban rodeados, el conductor de 29 años y su cómplice de 21 bajaron del coche con una actitud sumamente agresiva. Los agentes debieron forcejear con ambos para lograr reducirlos, ya que los acusados lanzaron golpes e intentaron evitar las esposas en todo momento. Pese a la hostilidad, los oficiales controlaron la situación sin registrar heridas.

Armas blancas y varios equipos incautados

Una vez neutralizados los sospechosos, las autoridades requisaron el interior del habitáculo. En el procedimiento no solo recuperaron el celular sustraído minutos antes a la víctima de 62 años, sino que también encontraron otros tres teléfonos móviles (dos Samsung Galaxy y un Motorola E), un hallazgo que abre fuertes sospechas sobre una posible seguidilla de robos previos bajo la misma modalidad.

Asimismo, los policías confiscaron el rodado utilizado para el escape y dos cuchillos que habrían sido empleados para amedrentar a los transeúntes. Se trató de un arma blanca con empuñadura de plástico amarillo y otra con mango de madera.

La pareja aprehendida fue trasladada a los calabozos de la Comisaría Primera de Ensenada. Allí quedaron a disposición de la Justicia, que inició una causa penal bajo los cargos de robo agravado y resistencia a la autoridad. Por su parte, se confirmó que la mujer atacada se encuentra fuera de peligro tras las contusiones sufridas en su rostro.

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