En medio de una inseguridad galopante en la Ciudad, durante la madrugada del sábado dos médicos -padre e hijo- fueron víctimas de un violento asalto en una vivienda de Gonnet, en el que hubo amenazas de todo tipo, incluso de mutilación.

El brutal episodio ocurrió en 493 entre 14 y Camino Centenario, a metros del club de hockey Santa Bárbara y tuvo una extensión prolongada, por eso el impacto anímico en quienes sufrieron el ataque.

Según voceros del caso, todo comenzó alrededor de las tres de la madrugada, cuando el propietario de la finca, de 78 años, descansaba en una de las habitaciones de la propiedad y escuchó ruidos fuertes, que lo hicieron saltar de la cama.

Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, se encontró con dos delincuentes armados, vestidos con ropa oscura, encapuchados y con guantes. Los asaltantes rápidamente tomaron el control de la situación y lograron reducirlo, al igual que a su hijo, de 37, que se encontraba en un dormitorio contiguo.

De acuerdo con la información que recibió este diario, los ladrones comenzaron a exigir dinero y amenazaron con cortarle un dedo al dueño de la finca si no entregaba efectivo. Ante esa situación, el médico les indicó dónde guardaba dinero y les entregó alrededor de 2 millones de pesos en efectivo, que tenía ocultos dentro de un libro.

Pero el asalto no terminó allí. Los delincuentes continuaron con las amenazas y obligaron a las víctimas a realizar transferencias de dinero mediante la aplicación Mercado Pago. Según se supo, desde las cuentas de las víctimas se concretaron operaciones por varios millones de pesos.

En el caso del propietario, los delincuentes habrían obtenido aproximadamente 6 millones de pesos mediante transferencias. Luego se dirigieron hacia su hijo, a quien también amenazaron violentamente. Según portavoces del caso, llegaron a amenazarlo con cortarle una oreja para obligarlo a entregar más efectivo.

El hijo así terminó por entregar alrededor de un millón de pesos, además de realizar una transferencia por aproximadamente otros siete millones de pesos.

De esta manera, entre el dinero en efectivo y las operaciones electrónicas, el botín superaría los 16 millones, sin contar el resto de los elementos sustraídos.

Los delincuentes, cabe agregar, completaron el botín con dos teléfonos celulares, alhajas y una notebook.

Los informantes indicaron que durante el tiempo que permanecieron dentro de la vivienda, los asaltantes recorrieron prácticamente todo el inmueble. Revolvieron las habitaciones, abrieron distintos sectores y provocaron daños en el interior en busca de dólares y otros objetos suntuosos.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando, según el testimonio de las víctimas, uno de los delincuentes gatilló un arma contra la cabeza del hombre de 78 años, aunque el disparo no se produjo y no hubo personas heridas.

La investigación apunta a que los delincuentes ingresaron al domicilio por la cocina, luego de acceder por un patio contiguo.

Según los voceros, los delincuentes permanecieron aproximadamente tres horas dentro del predio y finalmente abandonaron la vivienda cuando comenzaba a amanecer.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la propiedad contaba con un sistema de alarma, aunque no se encontraba conectado al momento del robo.

Rastreo de transferencias

A la hora del inicio de la pesquisa, al margen del recorrido en busca de imágenes de cámaras de seguridad, los pesquisas pondrán la lupa en las transferencias que los autores del ataque hicieron una vez que tuvieron acceso a los teléfonos de las víctimas.

El problema mayor es que, como suele suceder, una vez que se hace la primera operación, después aparece una enorme ramificación de transferencias, que suelen dificultar el rastreo.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de Gonnet, particularmente por el nivel de violencia empleado por los delincuentes y por el tiempo que permanecieron dentro de la propiedad.

Demás está decir que este episodio vuelve a poner en el centro de la escena la preocupación por la inseguridad en La Plata, especialmente por los robos cometidos en viviendas y bajo modalidades en las que los delincuentes ingresan durante la madrugada y sorprenden a las familias mientras duermen.

La violencia utilizada en este tipo de robos también genera especial preocupación. En este caso, los delincuentes no solo ingresaron armados y redujeron a las víctimas, sino que permanecieron durante horas dentro de la vivienda, bajo amenazas de cortar dedos y orejas y llegando a gatillar un arma en la cabeza de una de las víctimas.