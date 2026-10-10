Brutal ataque en Punta Lara para robarle una bicicleta

Cinco personas fueron aprehendidas en Punta Lara durante una serie de allanamientos en el marco de una investigación por un violento asalto. La causa se inició a partir de la denuncia de un joven de 21 años que aseguró haber sido atacado por varios hombres, quienes le robaron su bicicleta.

El hecho denunciado ocurrió el 15 de septiembre. Según consta en la investigación, la víctima fue agredida por varios sospechosos, entre ellos uno de los ahora aprehendidos, y perdió su bicicleta Fire Bird rodado 29.

A partir de las tareas investigativas, personal policial logró identificar a los involucrados y establecer sus domicilios. Con las órdenes judiciales correspondientes, se realizaron dos procedimientos: uno en la zona de 112 y 3, y otro en 13 entre 104 y 106.

Los efectivos secuestraron 44 municiones calibre 9 milímetros, una pistola del mismo calibre, un revólver calibre .32, una réplica de arma de fuego de aire comprimido y un rifle de aire comprimido.