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La noche platense, otra vez escenario de un episodio de violencia

Brutal ataque en un bar céntrico dejó un herido

La víctima denunció haber sido agredido dentro de un local de 50 entre 5 y 6. Tras el hecho lo trasladaron al Hospital San Martín
Terminó con lesiones en el rostro y fue llevado al Hospital / web

Por Redacción

Un nuevo episodio de violencia en la noche platense terminó con un hombre herido y trasladado al Hospital San Martín. Según revelaron voceros, la víctima denunció que un sujeto le rompió un vaso de vidrio en la cara durante un incidente ocurrido en un bar ubicado en calle 50, entre 5 y 6, a pocos metros de la Gobernación. El golpe le provocó lesiones en la frente, la nariz y la boca, además de una importante pérdida de sangre.

De acuerdo a lo informado, todo ocurrió ayer en horas de la madrugada, alrededor de las 4.30, en pleno centro de La Plata. Según consta en la denuncia radicada horas después en la Comisaría Primera, el hombre se encontraba dentro del establecimiento cuando advirtió que otro individuo había abrazado a una amiga y que ella parecía incómoda con la situación.

Ante ese escenario, el denunciante aseguró que intervino y corrió al sujeto para apartarlo de la mujer. Siempre de acuerdo con su relato, la reacción fue inmediata: el hombre tomó un vaso de vidrio y lo golpeó en el rostro, provocándole heridas que comenzaron a sangrar. Tras la agresión, el atacante se retiró del lugar.

La víctima recibió asistencia del personal del establecimiento, que solicitó una ambulancia. Sin embargo, ante la demora, un amigo lo trasladó por sus propios medios al Hospital San Martín, donde fue atendido por un cirujano plástico. Allí le realizaron las curaciones y le indicaron que debía regresar durante la semana para que le retiraran los puntos de sutura.

El hombre manifestó que no perdió el conocimiento y que, al momento de radicar la denuncia, aún debía aportar la documentación médica para incorporarla a las actuaciones. También expresó su voluntad de impulsar la acción penal y ser informado sobre el avance de la causa.

En cuanto al presunto agresor, la víctima dijo conocer su nombre de pila y algunos datos sobre su domicilio, información que habría obtenido a través de su amiga. Ahora será la Justicia deberá avanzar con las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

Una violencia que se repite

El episodio vuelve a poner el foco en una problemática que se repite en distintos puntos de La Plata durante las madrugadas de los fines de semana. Las peleas entre jóvenes, las agresiones con botellas y los ataques que terminan con heridos ya fueron registrados en reiteradas oportunidades en las inmediaciones de locales nocturnos.

En diciembre de 2024, un joven terminó con el rostro ensangrentado tras una pelea en la zona de 50, entre 9 y 10. En noviembre de 2025, otra confrontación a la salida de un boliche céntrico incluyó trompadas, patadas y botellazos. Más recientemente, en febrero de este año, una mujer fue brutalmente golpeada en 7 y 49 y debió recibir atención médica.

Aunque cada episodio tiene sus propias circunstancias, la reiteración de estas escenas vuelve a exponer el riesgo que pueden alcanzar las disputas en contextos nocturnos. En este nuevo caso, la denuncia ya fue radicada y la investigación busca establecer cómo se produjo.

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