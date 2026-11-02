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ENSENADA

Brutal pelea a cuchillazos alarmó a un barrio

Archivo

Por Redacción

Un violento enfrentamiento entre dos mujeres terminó con ambas aprehendidas y dos cuchillos secuestrados en la zona de Quintana y Barragán, en la ciudad de Ensenada.

El episodio ocurrió ayer, cuando personal del Comando de Patrulla llegó al lugar y encontró a las mujeres, de 20 y 25 años, tomándose a golpes de puño en la vía pública.

Previamente, habían sido observadas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) cuando intentaban agredirse con armas blancas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos cuchillos de cocina que habían quedado sobre la vereda. Ambas mujeres sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladadas a la dependencia policial.

La causa fue caratulada como lesiones recíprocas e interviene la comisaría primera de Ensenada.

En el barrio hubo gran revuelo por este episodio, que muy cerca estuvo de terminar con algo más que una actuación policial.

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