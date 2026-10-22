BTS en La Plata: cayó un hombre buscado por homicidio y hubo otros siete aprehendidos

Uno de los hombres tenía un pedido de captura activo desde 2018 por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la participación de dos o más personas. Otro registraba un pedido judicial por una causa de lesiones leves calificadas.

Ocho hombres fueron detenidos y aprehendidos este miércoles en las inmediaciones del Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata, durante el operativo de seguridad por el recital de BTS. Uno de ellos tenía un pedido de captura activo en una causa por homicidio.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se realizaron en la zona de Ringuelet, luego de que efectivos fueran alertados por la presencia de grupos de hombres que ocasionaban disturbios, se cruzaban entre los vehículos y les pedían dinero a las personas que circulaban por el lugar.

En uno de los operativos, realizado en la zona de 17 y 32, los agentes identificaron a Adrián Leonel Torres, de 36 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde el 5 de abril de 2018, requerido por la UFI N° 7 en una causa por homicidio calificado por la premeditación de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego. La Justicia dispuso su detención y solicitó que fuera trasladado junto con las actuaciones.

En ese mismo procedimiento también fue detenido Daniel Ángel Ledesma, de 38 años, quien registraba un pedido de comparendo compulsivo por una causa de lesiones leves calificadas. Sin embargo, el juzgado interviniente dispuso su liberación.

Además, otros tres hombres fueron aprehendidos en ese operativo por los disturbios denunciados en la zona. Como no se logró identificar a ninguna persona damnificada, la UFI N° 8 ordenó que recuperaran la libertad.

En un procedimiento separado, en la zona de 32 y 28, otros cinco hombres fueron aprehendidos por una situación similar: ocasionaban disturbios, molestaban a quienes circulaban por el lugar y les pedían dinero. Tampoco en ese caso se logró localizar a una persona que denunciara haber sido víctima de un delito, por lo que la fiscalía dispuso la liberación de los aprehendidos.