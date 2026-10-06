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Buscan a Donato en La Plata: fue retirado por su madre a pesar de un oficio judicial en su contra

Por Redacción

Un operativo de búsqueda se desplegó durante las últimas horas para dar con el paradero de Donato Zappoli, un niño de cinco años. El hecho ocurrió luego de que fue retirado por su madre lo retirara del jardín del Colegio Nacional, institución a la que asiste el menor. Ante la urgencia del caso, las autoridades decidieron emitir el sistema Alerta Sofía para agilizar el rastreo a nivel general.

Su padre, quien posee el cuidado personal unilateral desde hace dos semanas, encabeza los esfuerzos para encontrarlo. Según pudo conocer este diario, logró la tenencia exclusiva tras un extenso proceso judicial de casi tres años de duración.

En relación con el momento de la sustracción, explicaron que la mujer se presentó en el establecimiento y logró retirar al alumno. La entrega por parte de las autoridades escolares se produjo de buena fe, dado que el oficio emitido por la Justicia sobre la restricción legal llegó apenas diez minutos después de la salida de ambos.

Para multiplicar las vías de investigación, la familia radicó las denuncias correspondientes de manera simultánea en la Comisaría de la Mujer, en la sede de la fiscalía, en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y en la seccional Octava.

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