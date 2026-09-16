Buscan a Melanie Ramírez, una joven de 18 años desaparecida desde el domingo en La Plata

La joven fue vista por última vez el domingo por la tarde, cuando se retiró del domicilio de su padre. Su familia radicó una denuncia policial y difundió una imagen para solicitar ayuda a la comunidad. Expresaron preocupación por su integridad física.

Melanie Ayelén Ramírez, de 18 años, es intensamente buscada en La Plata luego de que sus familiares denunciaran su desaparición. Según consta en la denuncia policial, la joven se retiró el domingo 13 de septiembre, alrededor de las 16:40, del domicilio de su padre, ubicado en la zona de 88 entre 16 y 17.

Desde ese momento, sus allegados no lograron establecer contacto con ella y desconocen su paradero. Ante esta situación, la familia realizó una presentación ante las autoridades y aportó una fotografía reciente para facilitar su búsqueda.

Al momento de su desaparición, Melanie vestía un jean azul, una campera negra y zapatillas blancas. Según la descripción incorporada en la denuncia, tiene cabello corto de color negro y una estatura aproximada de 1,53 metros.

La madre de la joven difundió un pedido de ayuda a través de las redes sociales y solicitó que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con ella.

También se solicita dar aviso a las autoridades policiales ante cualquier dato que pueda contribuir a localizarla.

La familia remarcó su preocupación por el estado de salud de Melanie y pidió colaboración para dar con su paradero lo antes posible.

Contacto de la familia: 221 363 1532.