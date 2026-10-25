Buscan a un joven en La Plata que salió a hacer un viaje en DiDi

La familia de Gustavo Liendo, conocido como “Ito”, pide colaboración para dar con su paradero. Fue visto por última vez ayer sábado a las 16, cuando salió a realizar un viaje en DiDi en su moto azul.

Según la denuncia a la que accedió EL DIA, el joven de 32 años se movilizaba en una moto Keller 110 Crono Classic de color azul, como la que aparece en la fotografía difundida por sus familiares y que se observa en esta nota. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón gris, zapatillas azules y una campera con mangas rojas y el pecho gris oscuro. Sostienen que el nombre de la usuaria de la app que pidió el viaje es Agustina y lo hizo desde 137 y 80.

El pedido de la familia de Liendo

Sus familiares solicitan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique a los siguientes teléfonos: 221 409-4466 (contacto de su hermana) o 221 655-4216 (contacto de su novia) o 221 454-7195.

La familia pide difundir la búsqueda para ayudar a encontrar a Gustavo y solicita que quienes puedan aportar algún dato se comuniquen a los números informados.