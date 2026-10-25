Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Buscan a un joven en La Plata que salió a hacer un viaje en DiDi

Tiene 32 años y su familia no tiene noticias desde ayer a las 16

Gustavo Liendo, el joven de La Plata que es buscado desesperadamente. Salió a hacer un viaje en DiDi y no volvieron a verlo

Por Redacción

La familia de Gustavo Liendo, conocido como “Ito”, pide colaboración para dar con su paradero. Fue visto por última vez ayer sábado a las 16, cuando salió a realizar un viaje en DiDi en su moto azul.

Según la denuncia a la que accedió EL DIA, el joven de 32 años se movilizaba en una moto Keller 110 Crono Classic de color azul, como la que aparece en la fotografía difundida por sus familiares y que se observa en esta nota. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón gris, zapatillas azules y una campera con mangas rojas y el pecho gris oscuro. Sostienen que el nombre de la usuaria de la app que pidió el viaje es Agustina y lo hizo desde 137 y 80.

El pedido de la familia de Liendo

Sus familiares solicitan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique a los siguientes teléfonos: 221 409-4466 (contacto de su hermana) o 221 655-4216 (contacto de su novia) o 221 454-7195.

La familia pide difundir la búsqueda para ayudar a encontrar a Gustavo y solicita que quienes puedan aportar algún dato se comuniquen a los números informados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?