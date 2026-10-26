Buscan intensamente a Martín López: desapareció tras ir a una clínica en La Plata

Una familia vive momentos de profunda angustia y desesperación tras la desaparición de Martín López, un hombre de 44 años que fue visto por última vez el pasado viernes 23 de octubre pasadas las 14:30 horas en la puerta del Instituto Médico Platense, ubicado en la esquina de calles 1 y 51 de la capital bonaerense. La denuncia por averiguación de paradero fue radicada en la Comisaría Primera de La Plata por la hija de su pareja.

Tanto la policía como la familia difundieron un afiche de búsqueda e instan a cualquier persona que pueda aportar datos certeros sobre su paradero a comunicarse de inmediato a los siguientes números telefónicos: 2625-670179, 2658-496659, 911 o a la comisaría más cercana.

Según consta en el acta policial, López se encontraba acompañando a su suegra, una mujer de 81 años, previo a que esta ingresara a quirófano para ser intervenida quirúrgicamente de la cadera. “Ahora vengo, voy a caminar, voy a estar abajo”, fueron las últimas palabras que dijo Martín a su allegada cerca de las 14:40 antes de retirarse del establecimiento de salud.

De acuerdo al relato volcado en la denuncia, momentos antes de retirarse del sanatorio, el hombre recibió una llamada telefónica en su dispositivo celular. Desde ese instante se perdió todo tipo de comunicación con él y se desconoce su paradero actual. Sus familiares en La Plata intentaron comunicarse reiteradamente a su teléfono móvil, pero el llamado no tuvo respuesta.

Asimismo, se contactaron con familiares de López residentes en la provincia de San Luis, quienes confirmaron que tampoco han tenido noticias ni contacto con él. Las autoridades y allegados señalaron que es la primera vez que se ausenta sin dar aviso. La denuncia destaca además que el hombre no posee tarjeta SUBE ni tarjetas bancarias, aunque sí se llevó su teléfono celular.

Al momento de su último avistamiento, Martín López vestía un jean de color negro, una remera negra, un cinturón de cuero y anteojos de receta / descanso.