Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Buscan intensamente a Rocío Lozada que desapareció hace casi una semana en Los Hornos

La joven de 18 años fue vista por última vez el lunes 9 de noviembre al mediodía tras retirarse de su casa. Se fue sin dinero, sin DNI y con un celular sin chip

Por Redacción

Crece la preocupación en La Plata por la desaparición de Rocío Antonella Lozada, una joven de 18 años de quien no se tienen noticias desde hace casi una semana en la localidad de Los Hornos. Su familia radicó una denuncia penal formal en los últimos días y difundió su imagen en redes sociales para dar con su paradero.

De acuerdo con el testimonio asentado por su madre, la secuencia comenzó la noche del domingo 8 de noviembre. Alrededor de las 23, mientras cenaban en la vivienda familiar ubicada en la calle 60 bis entre 153 y 154, se produjo una discusión doméstica entre Rocío y su padrastro. Al día siguiente, el lunes 9 de noviembre en horas del mediodía, la joven se levantó, se duchó y se retiró del domicilio sin avisar hacia dónde se dirigía.

Con el correr de las horas y al notar que no regresaba, su madre intentó contactarla el martes 10 a través de la red social Instagram, pero nunca obtuvo respuesta. Tras realizar rastrillajes por su cuenta en los lugares que solía frecuentar —entre ellos la zona de 155 y 56, donde residiría una expareja— sin resultados positivos, la mujer acudió a la dependencia policial este domingo 15 de noviembre para formalizar la denuncia por averiguación de paradero.

Uno de los puntos que más inquieta a su entorno es que Rocío se fue sin llevarse documentación, dinero en efectivo ni tarjeta SUBE. Además, si bien posee un teléfono celular, el aparato no tiene chip, por lo que únicamente puede conectarse a través de redes Wi-Fi para utilizar redes sociales.

Al momento de ausentarse de su hogar, vestía una remera manga corta de color negro, calza negra y zapatillas blancas.

Asimismo, mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones. Tiene el cabello largo hasta mitad de espalda, lacio, de color negro y con flequillo. Posee dos tatuajes identificatorios: dos mariposas de color negro en el brazo izquierdo y un corazón en el dedo medio de la mano izquierda.

Desde el entorno familiar solicitan la máxima difusión de su fotografía y piden que cualquier persona que la haya visto o cuente con información fehaciente sobre su paradero se comunique de inmediato al teléfono de su madre, 221-573-0112, al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?