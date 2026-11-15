Buscan intensamente a Rocío Lozada que desapareció hace casi una semana en Los Hornos

Crece la preocupación en La Plata por la desaparición de Rocío Antonella Lozada, una joven de 18 años de quien no se tienen noticias desde hace casi una semana en la localidad de Los Hornos. Su familia radicó una denuncia penal formal en los últimos días y difundió su imagen en redes sociales para dar con su paradero.

De acuerdo con el testimonio asentado por su madre, la secuencia comenzó la noche del domingo 8 de noviembre. Alrededor de las 23, mientras cenaban en la vivienda familiar ubicada en la calle 60 bis entre 153 y 154, se produjo una discusión doméstica entre Rocío y su padrastro. Al día siguiente, el lunes 9 de noviembre en horas del mediodía, la joven se levantó, se duchó y se retiró del domicilio sin avisar hacia dónde se dirigía.

Con el correr de las horas y al notar que no regresaba, su madre intentó contactarla el martes 10 a través de la red social Instagram, pero nunca obtuvo respuesta. Tras realizar rastrillajes por su cuenta en los lugares que solía frecuentar —entre ellos la zona de 155 y 56, donde residiría una expareja— sin resultados positivos, la mujer acudió a la dependencia policial este domingo 15 de noviembre para formalizar la denuncia por averiguación de paradero.

Uno de los puntos que más inquieta a su entorno es que Rocío se fue sin llevarse documentación, dinero en efectivo ni tarjeta SUBE. Además, si bien posee un teléfono celular, el aparato no tiene chip, por lo que únicamente puede conectarse a través de redes Wi-Fi para utilizar redes sociales.

Al momento de ausentarse de su hogar, vestía una remera manga corta de color negro, calza negra y zapatillas blancas.

Asimismo, mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones. Tiene el cabello largo hasta mitad de espalda, lacio, de color negro y con flequillo. Posee dos tatuajes identificatorios: dos mariposas de color negro en el brazo izquierdo y un corazón en el dedo medio de la mano izquierda.

Desde el entorno familiar solicitan la máxima difusión de su fotografía y piden que cualquier persona que la haya visto o cuente con información fehaciente sobre su paradero se comunique de inmediato al teléfono de su madre, 221-573-0112, al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.