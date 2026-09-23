Búsqueda de dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita: Prefectura amplió los operativos

La Prefectura Naval Argentina continúa con la búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos desde el lunes 21 de septiembre en Santa Teresita y el último comunicado informa que se ampliaron los operativos, sumado a que los rastrillajes se realizan por agua, aire y tierra.

Los kayakistas, de 64 y 43 años, ingresaron al agua el pasado lunes, jornada en la que se registró un clima adverso, y la emergencia se inició cuando la dependencia de la Fuerza recibió una comunicación telefónica de uno de los deportistas náuticos, quien informó que se encontraba navegando en un kayak turquesa frente a la calle 29 de esa localidad, a aproximadamente más de tres kilómetros mar adentro y que tenía dificultades para retornar a la playa.

De esta manera, la Autoridad Marítima nacional se desplegó minutos después hacia la zona de superficie y, posteriormente, sumó una segunda embarcación para reforzar las tareas, que desde el inicio se desarrollaron bajo condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

A dos días de las desapariciones, Prefectura reforzó el despliegue con la incorporación del guardacostas GC-26 “Thompson” y amplió los rastrillajes por agua, aire y tierra. También se realizan recorridas por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó y en inmediaciones del arroyo San Clemente, según se supo.

Como parte del operativo, también se desplegó un avión desde la Estación Aérea San Fernando, que realizó rastrillajes sobre el área pese a las dificultades generadas por la visibilidad reducida, las lloviznas, los techos bajos y los fuertes vientos.

Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata se solicitó colaboración a los buques pesqueros que navegan por la zona para que mantuvieran especial atención ante cualquier indicio que pudiera contribuir a la localización de los hombres.

Desde la institución indican que el lunes ambos hombres se habían presentado en la dependencia de Prefectura, donde fueron advertidos acerca de la existencia de un alerta meteorológico vigente y de la imposibilidad de navegar bajo esas condiciones, aunque decidieron emprender la actividad.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 de Mar del Tuyú, del Departamento Judicial Dolores.