Cae en Gonnet una banda de falsos operadores

Cinco hombres fueron aprehendidos este martes en Gonnet luego de ser encontrados en una zona donde se denunciaba la presunta sustracción de cables. Los sospechosos aseguraron ser empleados de Telecentro, aunque no contaban con documentación que permitiera acreditar que efectivamente trabajaban para la empresa.

El procedimiento se realizó en 11 entre 502 y 503, luego de un aviso recibido a través del 911 que alertaba sobre varios hombres que estarían retirando cables del lugar.

Al llegar, personal policial identificó a los cinco sujetos y encontró entre sus pertenencias una caña precaria de unos cinco metros de largo, que tenía un gancho de hierro. Según se informó, el elemento habría sido utilizado para manipular los cables.

Los hombres se movilizaban en dos vehículos utilitarios blancos: una Renault Trafic y una Fiat Fiorino. Al momento del procedimiento tampoco pudieron presentar la documentación correspondiente para acreditar la autorización para conducir los rodados.

Además, los efectivos constataron que la Fiorino tenía una prohibición para circular vigente desde febrero de 2023. Intervino la UFI N° 7 de La Plata.