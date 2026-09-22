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Cae un joven buscado por un asalto en Ensenada

X (@Hechosanderecho)

Por Redacción

Un joven de 28 años, identificado como Fausto Juretic, fue detenido por efectivos de la SubDDI Ensenada y de la comisaría primera de esa ciudad en inmediaciones del Fuerte Barragán. Según el reporte oficial, está acusado de integrar la banda de tres delincuentes que el pasado 24 de mayo irrumpió de madrugada en una vivienda, redujo a sus dueños y escapó con dinero, alhajas, ropas y electrodomésticos.

La investigación del caso, a cargo del fiscal Juan Menucci, avanzó a partir del relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Las imágenes permitieron rastrear la huida de los asaltantes en dos vehículos: un Volkswagen Golf y un Ford Focus.

El análisis de redes sociales y testimonios clave determinó que el dueño del Golf es un sujeto domiciliado en Wilde, que la noche del robo actuó en complicidad con el ahora detenido, que cuenta con un frondoso prontuario.

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