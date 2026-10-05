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PARQUE SAAVEDRA

Caen dos hombres con un cuchillo y baterías ajenas

Archivo

Por Redacción

Dos hombres fueron aprehendidos luego de ser sorprendidos con dos baterías que, según la investigación, habían sido sustraídas de maquinarias que están ubicadas en el Parque Saavedra.

El episodio ocurrió en la zona de 12 y 66. De acuerdo con la denuncia, dos sujetos habían ingresado al predio y comenzaron a merodear entre las maquinarias hasta apoderarse de una batería. Luego escaparon en dirección al sector cerrado del parque.

A partir de la descripción aportada, efectivos del Comando de Patrullas iniciaron un recorrido por las inmediaciones y localizaron a dos hombres en 14 y 69. Según informaron fuentes policiales, ambos llevaban en sus manos elementos de grandes dimensiones que resultaron ser dos baterías.

Los sospechosos, de 30 y 51 años, fueron trasladados a la dependencia policial. En el procedimiento también se secuestró un cuchillo con mango plástico tipo Tramontina. La investigación quedó en manos de la UFI N° 7.

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