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EL CARMEN

Campaña por un incendio que destruyó a una familia

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Por Redacción

El sábado por la noche, una nena de seis años murió tras quedar atrapada en el incendio de su vivienda de Berisso. El siniestro, como este diario publicó en su edición anterior, ocurrió sobre la calle 127 entre 28 y 29, en la zona del barrio El Carmen.

Según relató su mamá, María Victoria Villar, no tenían luz eléctrica y habían encendido una vela para iluminar la casa.

Lamentablemente, por causas que se desconocen, la vela se habría caído y el fuego avanzó rápido sobre la construcción de madera y chapa.

La mujer y otro de sus hijos lograron salir a tiempo. Pero la pequeña Dalia quedó atrapada entre las llamas y perdió la vida.

La familia se quedó sin nada y necesita chapas y madera; materiales de construcción; al menos una cama, frazadas y elementos básicos de higiene.

Las donaciones se reciben en la misma zona de la tragedia. Solo deben preguntar por María Victoria Villar.

Mientras tanto, se esperan los informes oficiales para saber cómo se produjo el incidente mortal.

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