Candela Arizaga llegó a Argentina pero no se presentará a la nueva evaluación

Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano que salió semidesnuda por las calles de Belgrano a comienzos de agosto de este año durante una crisis cuando se encontraba con el sindicalista, no asistirá a la audiencia estipulada para este lunes en la que iba a ser evaluada.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) había citado a la joven a que este lunes se acerque hasta la fiscalía para una nueva evaluación con el objetivo de saber cuál era su situación actual y de qué se trató el viaje a Europa con Facundo Moyano, pese a la perimetral que continúa vigente en Argentina.

De esta manera, la fiscal Florencia Nocerez y un equipo interdisciplinario la convocaron, pero, según confirmó Roberto Herrera, abogado de la joven, no se presentará. Pese a que ya está en la Argentina, la decisión de la defensa de Arizaga es que no acuda a la audiencia debido a que ya solicitó en diversas oportunidades que la causa se cierre y que se levanten las medidas prohibitivas contra Moyano.

Por qué no se presentará Candela Arizaga

Dentro de los fundamentos detallados se destaca la voluntad actual de no comparecer, debido a que no desea someterse a una nueva entrevista; además, considera que sería un acto de revictimización. Para la Fiscalía, existe un posible escenario de asimetría de poder, ligado al poder político y al dinero, pero por el momento el caso avanza sin mayores detalles.

Moyano se encuentra imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia. Ante estos hechos, se dispuso la prohibición de contacto y acercamiento, medida que solo rige para la Argentina.