Caso Facundo Astudillo Castro: pidieron procesar a una médica de La Plata por una falsa prueba

La médica forense Emma Virginia Creimer, de La Plata, quedó en el centro de una nueva instancia judicial en la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez solicitó su procesamiento como presunta partícipe necesaria del delito de falso testimonio agravado, por una supuesta colaboración con el instructor de perros Marcos Darío Herrero.

Herrero fue condenado a siete años de prisión por haber realizado falso testimonio agravado para perjudicar a policías durante la investigación por la desaparición del joven de 22 años. La condena fue confirmada en febrero pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El pedido de procesamiento contra Creimer fue presentado ante el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca y se centra en un procedimiento realizado el 18 de febrero de 2021 en el destacamento policial de Teniente Origone. Allí, la médica intervino como perito de parte de la querella junto con Herrero y otros funcionarios, y encontró una pequeña piedra negra que luego fue identificada como una turmalina y relacionada con un colgante de Facundo.

Según la hipótesis de la fiscalía, Creimer habría conocido previamente la existencia de la piedra y orientado la búsqueda para encontrarla. El fiscal sostuvo que su intervención habría contribuido a darle credibilidad a las supuestas marcaciones de los perros de Herrero, que fueron consideradas falsas en la sentencia condenatoria.

Las sospechas sobre el hallazgo de la piedra

La investigación se concentra en las circunstancias en que apareció la turmalina. De acuerdo con los testimonios reunidos, Creimer habría insistido en revisar por tercera vez el suelo de una antigua celda del destacamento, luego de que las dos inspecciones anteriores no arrojaran resultados de interés.

El requerimiento fiscal también señala que los registros audiovisuales no mostrarían una marcación clara del perro que permitiera vincular el hallazgo con una detección odorífica. Según el análisis de Martínez, el animal deambuló por el lugar y mordió un colchón, sin señalar de manera inequívoca la presencia de la piedra.

Otro de los elementos considerados fue el testimonio de una integrante de la Gendarmería Nacional que participó del procedimiento. La funcionaria declaró que, ante la reiteración de las inspecciones, le preguntó a la médica si estaban buscando algo en particular. Según su relato, Creimer respondió que buscaban “la turma”.

Para la fiscalía, esa referencia previa al hallazgo constituye uno de los indicios de que la médica sabía qué objeto debía localizarse. Martínez también cuestionó que, una vez encontrada la piedra, Creimer pidiera agua para limpiarla, una manipulación que, según el requerimiento, podría haber comprometido la evidencia.

La turmalina fue reconocida en ese momento por la madre de Facundo como similar a una piedra de un collar del joven. Sin embargo, peritajes posteriores concluyeron que el mineral hallado en el destacamento no encastraba con otra piedra encontrada anteriormente y que no había elementos para afirmar que ambas formaran parte de una misma pieza. También se determinó que no pertenecía a Facundo.

El fiscal aclaró que, por el momento, no hay elementos para afirmar que Creimer haya colocado materialmente la piedra en el lugar. La acusación sostiene, en cambio, que habría intervenido deliberadamente en su localización, recuperación y presentación como evidencia.

La médica negó en su declaración indagatoria haber conocido previamente la existencia del objeto o haber participado de una maniobra con Herrero. Sostuvo que el hallazgo había sido fortuito. Para Martínez, esa versión contradice algunos elementos incorporados a la investigación, entre ellos los videos, el acta del procedimiento y el testimonio de la gendarme.

La condena al instructor de perros

La investigación contra Creimer se inició a partir de una solicitud del fiscal general Gabriel González Da Silva, quien había intervenido en el juicio en el que Herrero fue condenado por falso testimonio agravado.

Durante ese debate se analizaron las irregularidades de los procedimientos realizados con sus perros y la falta de sustento científico de las marcaciones que el instructor había atribuido a los animales.

En la sentencia condenatoria, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca consideró que no había justificación para volver a inspeccionar el destacamento de Teniente Origone, que ya había sido registrado exhaustivamente. También señaló que, por el tiempo transcurrido desde la desaparición de Facundo —once meses—, no resultaba factible atribuirle al joven cualquier rastro que pudiera encontrarse y que el lugar no había sido debidamente preservado.

A partir de los videos, las actas, los peritajes y las declaraciones testimoniales, Martínez consideró que existen elementos suficientes para solicitar el procesamiento de la médica como partícipe necesaria del falso testimonio agravado cometido por Herrero. El delito prevé penas de entre uno y diez años de prisión.

La desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro

Facundo Astudillo Castro tenía 22 años y desapareció el 30 de abril de 2020, cuando viajaba a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca para visitar a su expareja, en el contexto de las restricciones de circulación dispuestas durante la pandemia de COVID-19.

Su cuerpo fue encontrado esqueletizado el 15 de agosto de ese año en un cangrejal del estuario de Bahía Blanca. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

La investigación contempló, entre otras hipótesis, la posibilidad de un caso de violencia institucional con participación de integrantes de la Policía bonaerense. Sin embargo, los efectivos investigados no fueron imputados ni convocados a declarar como indagados.

El pedido de procesamiento de Creimer abre una nueva instancia judicial vinculada con las irregularidades detectadas en los procedimientos realizados durante la búsqueda del joven. La solicitud deberá ser evaluada por el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca.