El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 retomará el debate desde las 9. Para esta jornada fueron convocadas cuatro mujeres y un hombre, cuyos testimonios se sumarán a los recibidos durante un juicio que busca determinar las responsabilidades penales por los delitos que rodearon la desaparición de la joven y las actividades que se desarrollaban en la Zona Roja de La Plata.

En el banquillo hay ocho imputados: Carlos Rodríguez, alias "El Cabezón"; Hernán D’Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza.

Las acusaciones comprenden distintos delitos relacionados con la trata de personas, la explotación sexual y la comercialización de estupefacientes. También hay imputaciones por encubrimiento agravado y falso testimonio. Las responsabilidades deberán establecerse de acuerdo con las conductas atribuidas a cada acusado.

La querella que representa a Marta Ramallo, madre de Johana, está a cargo de los abogados Andrés Noetzly e Ignacio Fernández Camillo. La familia busca que el juicio permita reconstruir el contexto en el que desapareció la joven y establecer las responsabilidades correspondientes.

Los testimonios que aportaron datos sobre la Zona Roja

Durante las 41 jornadas anteriores pasaron por el debate familiares, trabajadores, personas que frecuentaban la zona y efectivos vinculados con la investigación. Las declaraciones permitieron conocer aspectos de la vida de Johana y describir algunas de las dinámicas que funcionaban en ese sector de la ciudad.

Entre los relatos se destacó el de un primo de la joven, quien contó que ella le había mencionado a un hombre conocido como "El Cabezón", a quien señalaba como una persona que controlaba determinados sectores y cobraba dinero a las mujeres que trabajaban en la calle.

También declaró el taxista que trasladó a Johana el día de su desaparición. Según recordó, la llevó junto a una amiga desde el Hospital San Martín hasta la zona de El Palihue y posteriormente a la esquina de 1 y 63.

Otros testigos describieron un sistema de cobros para permanecer en determinados lugares de la Zona Roja y la presencia de personas que ejercían control sobre las trabajadoras sexuales.

A su vez, empleados de un hotel aportaron información sobre una descompensación que Johana habría sufrido durante una estadía, poco antes de desaparecer. En esas declaraciones también se mencionó un posible vínculo con el consumo de drogas.

Otro testimonio que tuvo repercusión fue el de Javier Novarini, quien aseguró haber mantenido una relación con la joven y afirmó que tenía fotografías y videos que podían aportar información. Sus dichos derivaron en pedidos de la querella para acceder al contenido de sus dispositivos electrónicos.

Qué se sabe sobre la muerte de Johana

Johana tenía 23 años cuando fue vista por última vez, el 26 de julio de 2017, en la zona de 1 y 63. Tras años de búsqueda, sus restos fueron hallados de manera fragmentaria en distintos procedimientos en la costa de Berisso. La identificación fue confirmada en 2019.

Pese al tiempo transcurrido, todavía no se determinaron judicialmente las circunstancias de su muerte, si fue asesinada ni quiénes pudieron haber intervenido.

En ese punto hay una distinción central: el juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 2 no juzga a los ocho imputados por el homicidio de Johana, sino por delitos conexos a su desaparición.

La hipótesis de la familia y una investigación pendiente

La querella sostiene como hipótesis que Johana fue víctima de un "narcofemicidio", una interpretación que relaciona su desaparición y muerte con las redes de narcotráfico y explotación sexual que operaban en la zona. Esa posibilidad aún debe ser esclarecida judicialmente.

Por otra parte, la investigación específica sobre su muerte continúa con medidas propias. Entre ellas figuran la extracción y el análisis de información de dispositivos electrónicos vinculados a Novarini y estudios genéticos sobre un cráneo encontrado en la Isla Paulino, en Berisso. Los resultados de estos últimos análisis fueron negativos respecto de la identidad de Johana.

La audiencia del lunes sumará cinco nuevos testimonios a un debate que lleva más de cuatro años y que busca establecer responsabilidades por los delitos investigados. Mientras tanto, la pregunta sobre qué ocurrió con Johana Ramallo sigue sin una respuesta judicial.