Caso Johana: rechazaron la detención del acusado de amenazar a Marta Ramallo

El fuero penal de La Plata dictaminó un giro en el litigio que involucra a Rubén Darío Gauna, integrante de la policía bonaerense. La resolución dictada este martes 10 de noviembre por el magistrado Alejo Ramos Padilla, al frente del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, avaló la solicitud de la defensa para que el sospechoso transite el proceso fuera de la cárcel.

Para sustentar el beneficio —que contó con el visto bueno del Ministerio Público Fiscal bajo compromiso jurado—, la magistratura consideró que la causa no exhibe riesgo de fuga ni maniobras que puedan entorpecer la recolección de pruebas.

De todos modos, la sentencia prohibió de forma estricta que Gauna intente cualquier contacto presencial, telefónico o mediante redes sociales con la denunciante. Asimismo, el policía estará obligado a reportar variaciones de domicilio superiores a dos semanas y presentarse ante el juzgado ante cada citación, bajo apercibimiento de perder la franquicia.

De la agresión en la calle a la sorpresiva escena en el juicio

Las actuaciones penales se remontan al 24 de febrero de 2020. De acuerdo al relato planteado por la víctima, el episodio se desencadenó mientras caminaba por la zona de diagonal 73 entre 61 y 62, punto donde un automóvil con ploteo de taxi frenó a la par para lanzar duras advertencias en su contra.

El caso tomó un giro impensado el pasado 25 de septiembre de 2026 en los tribunales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Gauna ingresó al estrado para testificar en las audiencias por la desaparición y femicidio de Johana, circunstancia que provocó el colapso emocional de la mujer.

La madre de la joven reconoció al testigo como el chofer que la había amedrentado exhibiendo un arma de fuego años atrás. "Pensé que era un simple taxista, nunca imaginé que pertenecía a la comisaría Novena", reveló ante los jueces, motivando la inmediata intervención de la justicia para abrir esta investigación paralela.