Caso Loan: retoman el juicio y habrá un relato clave

El juicio por la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se reanudará hoy con una nueva ronda de testimonios. La semana tendrá como uno de sus momentos destacados la declaración de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el niño asesinado por su madre y la pareja de ella, quien brindará testimonio por videoconferencia el jueves.

Según fuentes judiciales, Dupuy ratificaría que las diez personas procesadas en una causa paralela a la de los acusados por la desaparición de Loan no integraban la Fundación Dupuy y que viajaron a Corrientes por cuenta propia, sin autorización ni aval de la organización.

La audiencia comenzará a las 8.30 y contará con la declaración de seis testigos: Raúl Anselmo Chamorro, Agustina Abigail Chamorro, Ramón Ignacio Robledo, Argentina Maldonado, Mariana Tatiana Galarza y Carlota Eugenia Moreira. Esta será la última semana con tres jornadas de declaraciones, ya que a partir de la próxima el tribunal reducirá la actividad a dos días semanales.