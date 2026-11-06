Caso Lucio Dupuy: la Justicia confirmó que Abigail Páez no tendrá salidas anticipadas ni libertad condicional

La Justicia de La Pampa desestimó un nuevo planteo presentado por la defensa de Abigail Páez, una de las dos condenadas a prisión perpetua por el homicidio y abuso sexual del niño Lucio Dupuy. Con esta resolución, se confirmó que la asesina no podrá acceder a salidas transitorias ni a la libertad condicional dada la extrema gravedad de los delitos cometidos.

La decisión estuvo a cargo de los jueces María Paola Frigerio y Mauricio Federico Piombi, integrantes de la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal. Los magistrados ratificaron en todos sus términos el fallo previo del juez de Ejecución Penal, Edgardo Javier Trombicki, dejando firme la exclusión de cualquier régimen de morigeración o beneficio penitenciario.

El recurso fue impulsado por la abogada defensora María Silvina Blanco Gómez, quien argumentó que restringir el acceso a estos beneficios vulneraba derechos constitucionales y obstaculizaba las herramientas de reinserción social de Páez. Sin embargo, el tribunal de alzada desestimó el argumento de plano.

Los jueces enfatizaron que la calificación legal y la gravedad de los hechos cometidos encuadran en las prohibiciones expresas de la legislación vigente, lo que impide legalmente otorgar franquicias carcelarias a las autoras de este tipo de crímenes.

El caso, ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, conmovió al país. Lucio Dupuy, de apenas 5 años, ingresó sin vida al Hospital Evita producto de brutales palizas, maltrato físico y psicológico recurrente y abuso sexual infantil perpetrado en la vivienda donde residía.

En febrero de 2023, la Audiencia de Juicio condenó a prisión perpetua tanto a la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti (homicidio triplemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante), como a su pareja, Abigail Páez, declarada autora del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante.

Las condenas se encuentran firmes luego de que el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaran todas las apelaciones interpuestas por las defensas.