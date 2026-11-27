El planteo fue presentado durante una audiencia en los tribunales de La Plata, en la que se avanzó con la preparación del debate contra Oscar Alfredo Montes, acusado como coautor del homicidio. La madre del joven, a través de su abogado, cuestionó la integración binaria de los jurados populares y pidió modificarla.

El segundo juicio oral por el crimen de Tehuel de la Torre sumó este viernes un planteo sobre la composición del jurado popular que deberá intervenir en el debate. Durante una audiencia realizada en La Plata, la querella que representa a Norma Nahuelcura, madre del joven trans, reiteró el pedido para que se declare inconstitucional la integración exclusivamente binaria de los jurados y se incorpore una representación específica de personas trans.

La presentación se realizó en el marco de la audiencia preliminar prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, que tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2. Allí se avanzó en la organización del juicio contra Oscar Alfredo Montes, señalado como coautor del homicidio de Tehuel, y en el ofrecimiento de las pruebas que serán consideradas durante el debate.

El abogado Cristian González, representante del particular damnificado, volvió a cuestionar el artículo 338 quater, inciso 6, de la Ley 14.543, que establece que los jurados populares de la provincia de Buenos Aires deben estar integrados por seis hombres y seis mujeres.

La fiscalía, a cargo de Martín Chiorazzi, acompañó el planteo. Según los impulsores de la iniciativa, si prospera, podría convertirse en el primer juicio por jurados del mundo con un cupo específico para personas trans.

Cómo sería la integración del jurado

La propuesta de la querella consiste en modificar la composición actual de 12 integrantes y distribuirla en tres grupos iguales: cuatro hombres, cuatro mujeres y cuatro personas trans.

El cuestionamiento sostiene que el sistema vigente, al contemplar únicamente las categorías de hombres y mujeres, no garantiza la representación de las identidades travestis, trans y no binarias en la administración de justicia.

González explicó que el pedido de inconstitucionalidad había sido presentado originalmente en 2024, pero no había recibido tratamiento. Por ese motivo, fue reiterado durante la audiencia de este viernes.

Entre los argumentos expuestos se señala que dejar la participación de personas trans librada al sorteo ordinario de ciudadanos reduce considerablemente sus posibilidades de integrar un jurado. También se advierte que las recusaciones sin causa previstas en el procedimiento podrían disminuir aún más esa representación.

Para la querella, formar parte de un jurado no constituye solamente una obligación ciudadana, sino también un derecho de participación en la administración de justicia.

El planteo incorpora, además, la perspectiva de género y diversidad, al tratarse de un proceso en el que se juzgará el homicidio de un joven trans y cuyo componente discriminatorio ya fue reconocido en la condena dictada contra Luis Alberto Ramos.

La propuesta para elaborar un padrón específico

Otro aspecto de la presentación está relacionado con la confección del registro de personas trans que podrían ser convocadas para integrar el jurado.

Según explicó González, la propuesta inicial contemplaba que ese padrón fuera elaborado por organizaciones de la sociedad civil. En la presentación reformulada se plantea que participen agrupaciones representativas de la comunidad, entre ellas el Frente Nacional Orgullo y Lucha y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

El pedido deberá ser analizado en el ámbito judicial y plantea una discusión sobre los criterios de integración de los jurados populares en la provincia de Buenos Aires.

El segundo juicio por el crimen de Tehuel

El debate tendrá como acusado a Oscar Alfredo Montes, señalado como coautor del homicidio de Tehuel de la Torre. Se trata de una nueva instancia judicial en la causa, luego de que Luis Alberto Ramos fuera condenado a prisión perpetua por el crimen, sentencia que posteriormente fue confirmada.

Tehuel tenía 21 años cuando desapareció, el 11 de marzo de 2021, luego de salir de su casa en San Vicente para encontrarse con Montes por una propuesta laboral. Su desaparición dio lugar a una extensa búsqueda y a una investigación judicial que terminó con el hallazgo de restos humanos y la condena de Ramos.

Ahora, el proceso contra Montes avanza hacia el juicio oral, mientras la querella busca que la discusión sobre la representación de las identidades de género también forme parte de las condiciones en las que se desarrollará el debate.