Cayó acusado de un femicidio en Tigre y los vecinos casi lo linchan

Aixa Dana Mili, la joven de 20 años que fue encontrada sin vida en Dique Luján, partido de Tigre, había denunciado por violencia de género a quien ahora se encuentra detenido como principal sospechoso del femicidio. En diciembre de 2025, la víctima había expuesto públicamente la situación y contó que había solicitado una medida perimetral contra su expareja, Alejandro Daniel Sofía, de 26 años.

En una publicación realizada en su perfil de Facebook, Aixa había relatado un episodio de violencia que, según contó, ocurrió luego de mantener una conversación con Sofía. “Vengo a escrachar a este hdp que me quiso matar. El sujeto es mi ex novio”, escribió la joven. Luego explicó que, mientras hablaban cerca de las 22, el hombre “se tornó agresivo” y comenzó a insultarla porque ella se negaba a retomar la relación.

Ese mismo mes, Aixa confirmó que había formalizado la denuncia y que se había dispuesto una medida de restricción de acercamiento. “La denuncia ya está hecha, donde tiene una perimetral hecha que por 300 metros no se puede acercar ni a mi domicilio y menos a mí”, había señalado.

“Gracias a todos por preguntar. Estoy bien y gracias a Dios viva. Lo comparto por acá porque le puede pasar a cualquier chica. Hoy cuento, mañana no sé”, había escrito en aquella ocasión.

Casi diez meses después de aquella publicación, la joven fue encontrada sin vida el miércoles 30 de septiembre en su vivienda de la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján. El médico de Policía que acudió al lugar constató su fallecimiento. La habían ahorcado y estaba semidesnunda.

En el marco de la causa, Sofía fue detenido en Tigre luego de permanecer prófugo. Según se informó, se encontraba oculto en la vivienda de su abuela, donde un grupo de vecinos intentó atacar al sospechoso y, posteriormente, arrojó piedras contra la vivienda de la abuela. La situación escaló hasta un intento de incendio del inmueble.