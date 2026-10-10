Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Cayó “Chicharrín”, acusado de balear a un hombre para robarle la bicicleta en Los Hornos

El adolescente de 17 años fue detenido este sábado, acusado de ser quien disparó contra la víctima durante un asalto ocurrido el domingo pasado. Por el hecho ya había sido arrestado un joven de 18 años, señalado como el conductor de la moto.

Por Redacción

La investigación por el violento robo de una bicicleta que terminó con un hombre baleado en La Plata sumó un nuevo capítulo este sábado. Un adolescente de 17 años, señalado como el autor del disparo contra la víctima, fue detenido por efectivos policiales en la zona de calle 148, entre 52 y 54, en la localidad de Los Hornos.

El procedimiento se concretó luego de una serie de tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones testimoniales y vigilancias encubiertas en distintos domicilios donde el sospechoso presuntamente se ocultaba para evitar ser localizado.

Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, el joven fue identificado como Isaías Valentín Roldán, conocido con el alias de “Chicharrín”. Al advertir la presencia de los efectivos, intentó escapar a bordo de una motocicleta y, tras descender del vehículo, buscó ingresar a una vivienda, pero fue interceptado y detenido.

El robo de una bicicleta que terminó a los tiros

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el domingo 4 de octubre, cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta interceptaron a una persona para robarle la bicicleta. Durante el asalto, uno de los delincuentes le efectuó un disparo que impactó en una de sus piernas.

A partir de las primeras medidas, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables. El primero en ser detenido fue Ángel Héctor Andrés Ortega, de 18 años, señalado como quien conducía la moto utilizada durante el ataque.

Con la identificación del segundo sospechoso, los efectivos profundizaron la búsqueda hasta localizarlo este sábado en las inmediaciones de su domicilio.

Tenía una captura activa por otro robo

Además de su presunta participación en el ataque a tiros, sobre el adolescente pesaba una orden de captura activa desde el 25 de junio de 2025 por una causa de robo agravado en poblado y en banda. El requerimiento había sido emitido por el Juzgado de Garantías N.º 1 de La Plata.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la comisaría Tercera de La Plata, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. En la causa interviene la UFI N.º 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, que impartió las directivas para continuar con la investigación.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?