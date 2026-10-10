Cayó “Chicharrín”, acusado de balear a un hombre para robarle la bicicleta en Los Hornos

La investigación por el violento robo de una bicicleta que terminó con un hombre baleado en La Plata sumó un nuevo capítulo este sábado. Un adolescente de 17 años, señalado como el autor del disparo contra la víctima, fue detenido por efectivos policiales en la zona de calle 148, entre 52 y 54, en la localidad de Los Hornos.

El procedimiento se concretó luego de una serie de tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones testimoniales y vigilancias encubiertas en distintos domicilios donde el sospechoso presuntamente se ocultaba para evitar ser localizado.

Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, el joven fue identificado como Isaías Valentín Roldán, conocido con el alias de “Chicharrín”. Al advertir la presencia de los efectivos, intentó escapar a bordo de una motocicleta y, tras descender del vehículo, buscó ingresar a una vivienda, pero fue interceptado y detenido.

El robo de una bicicleta que terminó a los tiros

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el domingo 4 de octubre, cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta interceptaron a una persona para robarle la bicicleta. Durante el asalto, uno de los delincuentes le efectuó un disparo que impactó en una de sus piernas.

A partir de las primeras medidas, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables. El primero en ser detenido fue Ángel Héctor Andrés Ortega, de 18 años, señalado como quien conducía la moto utilizada durante el ataque.

Con la identificación del segundo sospechoso, los efectivos profundizaron la búsqueda hasta localizarlo este sábado en las inmediaciones de su domicilio.

Tenía una captura activa por otro robo

Además de su presunta participación en el ataque a tiros, sobre el adolescente pesaba una orden de captura activa desde el 25 de junio de 2025 por una causa de robo agravado en poblado y en banda. El requerimiento había sido emitido por el Juzgado de Garantías N.º 1 de La Plata.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la comisaría Tercera de La Plata, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. En la causa interviene la UFI N.º 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, que impartió las directivas para continuar con la investigación.