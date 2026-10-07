Cayó el “Chupacabra” de City Bell: amenazó a su hijo, lo allanaron y estaba armado "hasta los dientes"

Un hombre de 49 años, conocido con el apodo de “Chupacabra”, fue aprehendido este martes en City Bell luego de ser denunciado por su hijo, de 19 años, por un episodio de amenazas. Durante un allanamiento realizado posteriormente en su vivienda, la Policía encontró varias armas de fuego y municiones de distintos calibres.

Todo comenzó con un llamado por un conflicto familiar. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas La Plata llegaron al lugar, el joven relató que su padre le había arrojado un machete y que, mientras se encontraba en la vereda, lo había amenazado con un arma calibre .38.

El hombre fue trasladado inicialmente a la comisaría Décima de City Bell y quedó imputado por amenazas. A partir de la investigación realizada por el Grupo Táctico Operativo de esa dependencia, la Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda ubicada en 461 C y 12 B.

El procedimiento se realizó este martes con la participación de distintos grupos operativos y terminó con resultado positivo. Los efectivos secuestraron un revólver calibre .38 Special con cinco municiones en el tambor, otro revólver calibre .38 corto y una escopeta sin numeración visible.

También encontraron 33 municiones calibre .38 Special, 11 vainas servidas del mismo calibre, otras 10 vainas servidas calibre .38 Special, tres municiones calibre .22, una munición calibre 9 milímetros con punta hueca, un plomo de 9 milímetros y una munición de FAL.

Además, fue incautado un machete con mango de color marrón.

Tras el procedimiento, Juan Bautista Rosales, alias “Chupacabra”, quedó nuevamente aprehendido y a disposición de la UFI N° 7 de La Plata. La causa fue caratulada como amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de guerra.