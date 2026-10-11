Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Sobre él pesaba una orden de captura desde junio de 2025

Cayó el menor que disparó para robar en Los Hornos

Tiene 17 años, y le dicen “Chicharrín”. Está acusado de balear a un ciclista a quemarropa. Es el segundo detenido por el ataque
“Chicharrín” tiene 17 años y un historial de causas por robo / EL DIA

Por Redacción

Tiene 17 años, cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y sobre él pesaba una orden de captura vigente desde 2025. Ayer, la Policía detuvo en La Plata a I. V. R., conocido como “Chicharrín”, señalado como el autor del disparo que hirió a un trabajador durante un violento robo en Los Hornos. La víctima fue baleada en una pierna para robarle la bicicleta y estuvo a punto de perder la vida por el ataque.

La detención se concretó en la zona de 148 entre 52 y 54, luego de tareas de investigación, análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales. Según fuentes policiales, los investigadores habían establecido que el adolescente se ocultaba en distintas viviendas con ayuda de familiares para evitar ser encontrado.

Al advertir la presencia de los efectivos, “Chicharrín” intentó escapar y luego quiso ingresar a una casa, pero fue interceptado. Sobre él pesaba una captura activa desde el junio de 2025 por una causa de robo agravado en poblado y en banda, requerida por el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata.

Además, en sus registros figuran actuaciones previas por tentativa de robo, dos hechos de robo en grado de tentativa, robo agravado y encubrimiento, con intervenciones de distintas fiscalías. La causa actual quedó a cargo de la UFI del Joven N° 3 de La Plata.

Con esta detención, ya son dos los sospechosos identificados por el ataque en Los Hornos. El primero, A. A. O., de 18 años, señalado como quien conducía la moto utilizada en el asalto, había sido detenido previamente. El caso provocó conmoción por la violencia con la que actuaron los ladrones, que dispararon contra un trabajador para llevarse una bicicleta, y donde toda la secuencia quedó registrada en cámaras.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?