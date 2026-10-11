Cayó el menor que disparó para robar en Los Hornos

Tiene 17 años, cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y sobre él pesaba una orden de captura vigente desde 2025. Ayer, la Policía detuvo en La Plata a I. V. R., conocido como “Chicharrín”, señalado como el autor del disparo que hirió a un trabajador durante un violento robo en Los Hornos. La víctima fue baleada en una pierna para robarle la bicicleta y estuvo a punto de perder la vida por el ataque.

La detención se concretó en la zona de 148 entre 52 y 54, luego de tareas de investigación, análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales. Según fuentes policiales, los investigadores habían establecido que el adolescente se ocultaba en distintas viviendas con ayuda de familiares para evitar ser encontrado.

Al advertir la presencia de los efectivos, “Chicharrín” intentó escapar y luego quiso ingresar a una casa, pero fue interceptado. Sobre él pesaba una captura activa desde el junio de 2025 por una causa de robo agravado en poblado y en banda, requerida por el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata.

Además, en sus registros figuran actuaciones previas por tentativa de robo, dos hechos de robo en grado de tentativa, robo agravado y encubrimiento, con intervenciones de distintas fiscalías. La causa actual quedó a cargo de la UFI del Joven N° 3 de La Plata.

Con esta detención, ya son dos los sospechosos identificados por el ataque en Los Hornos. El primero, A. A. O., de 18 años, señalado como quien conducía la moto utilizada en el asalto, había sido detenido previamente. El caso provocó conmoción por la violencia con la que actuaron los ladrones, que dispararon contra un trabajador para llevarse una bicicleta, y donde toda la secuencia quedó registrada en cámaras.