Cayó el padre de la abogada acusada de racismo

Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la joven que fue detenida en Brasil tras realizar gestos racistas, fue arrestado en su domicilio de Santiago del Estero junto a su actual pareja, en el marco de una investigación por un presunto hurto de dinero en un comercio de materiales para la construcción de Termas de Río Hondo.

La denuncia fue realizada por el representante de la empresa, luego de un episodio ocurrido el pasado 10 de octubre. Según la acusación, mientras ambos se encontraban frente al mostrador, una empleada dejó un fajo con un millón y medio de pesos y se distrajo. En ese momento, Páez habría tomado el dinero y se lo habría entregado a su acompañante, María Batule, de 34 años. Luego, los dos se retiraron del local.

A partir de la denuncia, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del comercio y avanzaron con las medidas que derivaron en un allanamiento en la vivienda de Páez, realizado por personal del Departamento Robo y Hurto de Las Termas.

La investigación busca determinar las circunstancias del episodio y la eventual responsabilidad de los dos acusados.