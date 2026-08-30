Lo sorprendieron con una caja llena de picaportes y un cuchillo

En medio de la preocupación que generan los robos que se repiten en distintos barrios de La Plata, un joven fue aprehendido durante la madrugada acusado de estar involucrado en una seguidilla de sustracciones y llevaba consigo una caja con una docena de picaportes de bronce, además de un cuchillo y un destornillador.

El episodio ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada en inmediaciones de 67 entre 11 y 12, cuando efectivos del Comando de Patrullas fueron enviados por una denuncia al 911 que alertaba sobre un ilícito en la zona.

Al llegar, los policías observaron a un hombre que, al advertir la presencia del móvil, intentó escapar. Durante la maniobra, el sospechoso descartó una caja que llevaba consigo, por lo que los agentes iniciaron una persecución y finalmente lograron interceptarlo.

Al revisar el elemento abandonado, los efectivos encontraron 12 picaportes de bronce. Además, durante el procedimiento secuestraron un cuchillo y un destornillador, herramientas que ahora forman parte de la investigación.

Uno de los vecinos que había denunciado el hecho reconoció uno de los picaportes como de su propiedad. A partir de ese reconocimiento, los investigadores sospechan que el detenido podría estar vinculado con otros hechos similares cometidos en el sector.

El procedimiento se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los platenses por la reiteración de robos y por la modalidad con la que algunos delincuentes recorren los barrios durante la madrugada. En este caso, la presencia policial permitió detectar al sospechoso cuando intentaba alejarse del lugar y recuperar parte de los elementos presuntamente sustraídos.

De esta forma voceros señalaron que el joven quedó aprehendido y fue puesto a disposición de la Justicia, acusado de robo reiterado. La Fiscalía N° 2 de La Plata avaló el accionar policial y dispuso que tanto el imputado como las actuaciones sean remitidos a primera hora para avanzar con la investigación.