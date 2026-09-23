Cayó "El Tata": lo buscaban por un crimen en La Plata y lo atraparon tras permanecer "oculto" en San Carlos

Un hombre de 41 años fue detenido este miércoles en el barrio San Carlos de La Plata, acusado de ser el autor del crimen de Emanuel Orieta, quien fue asesinado de un disparo en el pecho durante la madrugada del 12 de julio en una vivienda ubicada en 133 y 525.

El detenido, identificado como C.E.R. y conocido con el apodo de “El Tarta”, era buscado desde entonces. Según la investigación, ambos hombres se conocían y mantenían conflictos de vieja data. El acusado habría irrumpido armado en la vivienda donde Orieta se encontraba para cortarle el pelo al dueño de casa y, tras amenazarlo, le disparó en el pecho.

De acuerdo con el parte policial, luego del ataque Orieta logró ingresar nuevamente a la vivienda, donde quedó tendido sobre una pequeña mesa. Cuando llegó una ambulancia al lugar, los médicos constataron que ya había fallecido.

Tras el crimen, efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata y de la Subcomisaría Unión realizaron distintas tareas investigativas y reunieron elementos que permitieron identificar al presunto autor. El 13 de julio se realizaron tres allanamientos y se ordenó la detención de C.E.R., aunque para entonces el sospechoso ya se había dado a la fuga.

La investigación quedó posteriormente a cargo del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, que profundizó las tareas para localizarlo. Así pudieron establecer que permanecía oculto en una vivienda del barrio San Carlos y que prácticamente no salía del domicilio para evitar ser descubierto.

Con esos datos, la fiscalía dispuso un nuevo allanamiento con habilitación horaria para concretar la detención. El operativo fue realizado este miércoles por personal de la DDI La Plata, con apoyo del Grupo GAD, en un terreno donde había dos viviendas. Los efectivos irrumpieron en ambas y finalmente encontraron al acusado junto a su pareja y sus dos hijos.

Durante la requisa no se encontraron elementos de interés para la causa, aunque C.E.R. quedó detenido por el homicidio de Orieta. La investigación está a cargo de la UFI N°17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, con intervención del Juzgado de Garantías N°5 de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia.

Además, los investigadores establecieron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura activo en otra causa por “Amenazas”, iniciada en diciembre de 2024 y con intervención de la UFI N°11 y el Juzgado de Garantías N°1 de La Plata. Por ese expediente también quedó detenido y se iniciaron actuaciones por separado.