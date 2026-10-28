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POR ROBARLE 50 MIL DÓLARES A SU EX PAREJA

Cayó en La Plata por una condena en Costa Rica

Cayó en La Plata un prófugo condenado en Costa Rica / EL DIA

Por Redacción

Un hombre argentino de 37 años, condenado en Costa Rica a tres años de prisión por robarle a su expareja dinero por un valor equivalente a 50 mil dólares, fue detenido en La Plata tras permanecer prófugo y ser buscado a nivel internacional. El sospechoso fue localizado por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) en una vivienda de la Ciudad y quedó a disposición de la Justicia, a la espera del proceso de extradición.

Según informó la fuerza, el hombre había sido condenado por un tribunal de San José, capital costarricense, por el delito de “violencia patrimonial”. La causa se originó por la sustracción de 18 millones de colones -la moneda oficial de ese país- y otros 10 mil dólares a quien había sido su pareja. El monto total del perjuicio fue estimado en unos 50 mil dólares.

Tras la condena, el acusado se habría fugado para evitar cumplir la pena. Ante esa situación, Interpol San José solicitó su captura internacional mediante una notificación roja, con el objetivo de localizarlo y ponerlo nuevamente a disposición de las autoridades.

La investigación permitió establecer que el hombre habría escapado hacia la Argentina. A partir de tareas de inteligencia criminal y del intercambio de información entre detectives costarricenses y efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, se avanzó en la búsqueda de su paradero.

Los investigadores analizaron fuentes abiertas y redes sociales para reconstruir sus movimientos. De esa manera, determinaron que podría estar oculto en una vivienda ubicada en nuestra ciudad.

Con intervención de la Unidad Fiscal de La Plata, a cargo de Pablo Castelli, los agentes montaron un operativo en las inmediaciones del domicilio. Después de varias horas de espera, observaron la llegada de un hombre cuyas características coincidían con las del prófugo. Tras verificar su identidad, concretaron la detención.

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