Un hombre de 28 años - de nacionalidad boliviana- que tenía una captura internacional por una causa vinculada al grooming y a delitos sexuales contra menores de edad fue detenido este viernes en La Plata. El sospechoso fue identificado por efectivos policiales durante una recorrida preventiva en la zona de calle 1 entre 43 y 44, en pleno casco urbano.

Según informaron fuentes policiales, se trata de Alex Roger Gira Calla, quien era buscado por la Justicia de la provincia de Jujuy en el marco de una investigación iniciada en 2021. Al verificar sus datos, los agentes constataron que registraba un pedido de captura internacional solicitado por la Fiscalía N° 10 de Humahuaca.

Tras confirmar la medida judicial, los efectivos procedieron a detenerlo y trasladarlo a la comisaría. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre estaría vinculado a una investigación sobre una presunta organización dedicada a captar menores de edad a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, como Instagram, Facebook y WhatsApp, mediante maniobras de grooming.

La investigación por grooming en Jujuy

La causa contempla los delitos de grooming y facilitación de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades con fines predominantemente sexuales, en concurso real, además de una investigación por un presunto abuso sexual con acceso carnal.

El pedido de captura había sido emitido el 5 de octubre de 2021, en el marco del expediente F-254054. Según el reporte policial, el sospechoso permanecía prófugo luego de varios allanamientos ordenados por la Justicia jujeña.

Tras la detención en La Plata, la Fiscalía interviniente, a cargo del doctor Alancay, avaló el procedimiento y solicitó que el hombre permanezca alojado en una dependencia policial hasta que se organice una comisión para trasladarlo a la provincia de Jujuy, donde deberá quedar a disposición de la Justicia.