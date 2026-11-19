Un joven de 18 años fue detenido este jueves en Tolosa, luego de que efectivos policiales lo sorprendieran cuando intentaba abrir un automóvil estacionado en la vía pública. Sin embargo, durante las actuaciones posteriores, los investigadores lo vincularon con otro hecho delictivo ocurrido días atrás: el robo de una moto a punta de pistola en el mismo sector de la localidad.

El procedimiento se inició en inmediaciones de 119 y 527, cuando personal policial que recorría la zona advirtió que un sospechoso manipulaba la puerta de un Fiat Mobi estacionado. Al darle la voz de alto, el joven escapó y fue perseguido hasta 119 y 525, donde finalmente lograron aprehenderlo.

De acuerdo con el parte policial, durante la fuga también intentó trepar un cerco perimetral e ingresar a una propiedad. Los moradores del lugar manifestaron que no lo conocían.

Una vez en la comisaría Sexta, los efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) advirtieron, a partir de su vestimenta, que el detenido podría estar relacionado con una investigación por el robo de una motocicleta ocurrido el pasado 16 de noviembre.

Lo vinculan con un asalto a punta de pistola

El episodio investigado fue un asalto en la zona de 525 y 121 bis. Según la reconstrucción policial, los delincuentes despojaron a la víctima de su Bajaj Rouser NS125 negra mediante amenazas con un arma de fuego.

Los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad y detectaron que uno de los sospechosos que aparece en la secuencia sería el mismo joven detenido este jueves. También señalaron que llevaba puesta una prenda similar a la que vestía durante el procedimiento.

Otro dato que rodea al sospechoso es que su imagen había sido difundida previamente por la Asamblea Vecinal de Tolosa, en el marco de los reclamos por hechos de inseguridad en la zona.

El detenido fue identificado como Maximiliano Ezequiel Witencamp, de 18 años, conocido con el alias de Nano. La causa por el intento de robo automotor quedó en manos de la UFI N° 2 de La Plata, mientras que la investigación por el asalto a la motocicleta tramita ante la UFI N° 9.

Por el momento, la vinculación con el robo de la moto forma parte de las actuaciones investigativas y deberá ser acreditada judicialmente.