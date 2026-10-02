Cayó tras robar un kiosco con la réplica de una pistola en La Plata

Un violento intento de robo alteró la tranquilidad en la zona de las calles 525 y 133, donde un muchacho de 22 años fue aprehendido tras amenazar a la dueña de un comercio barrial. El rápido accionar policial permitió capturar al sospechoso, quien llevaba consigo un arma de utilería y un arma blanca.

El episodio se registró este viernes cuando el acusado ingresó al kiosco atendido por una mujer de 68 años. De acuerdo con el relato de la víctima, el individuo solicitó una marca específica de bebida. Ante la respuesta negativa de la comerciante, el sujeto extrajo de su cintura un elemento con similares características a una pistola para amedrentarla.

En ese momento, tanto la dueña del negocio como una clienta que se encontraba en el lugar comenzaron a pedir auxilio a los gritos, situación que desconcertó al agresor y lo motivó a escapar rápidamente del local sin lograr sustraer ninguna pertenencia.

Inmediatamente, efectivos del Comando de Patrullas recibieron el alerta radial y se presentaron en el comercio. Tras recabar las descripciones físicas y los detalles de la vestimenta del implicado, los uniformados desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones. A escasos metros del lugar del hecho, lograron interceptar y reducir al joven.

Durante la requisa preventiva, el personal de seguridad constató que el arma utilizada para la intimidación era una réplica exacta de una pistola. Además, los agentes incautaron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros que el individuo llevaba oculto en una funda.

El detenido fue trasladado a la sede de la Subcomisaría La Unión y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de La Plata. El magistrado interviniente avaló las actuaciones bajo la carátula de "robo en grado de tentativa" y dispuso que el acusado sea trasladado a primera audiencia durante la jornada del sábado.