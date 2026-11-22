Un joven de 23 años, acusado de integrar y liderar una banda delictiva que protagonizó una violenta entradera contra una jubilada de 84 años en Manuel B. Gonnet, fue detenido en La Plata luego de una investigación policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de vigilancia encubierta. Además, se descubrió que el sospechoso tenía otros dos pedidos de detención por robos agravados con armas de fuego.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se concretó el sábado 21 de noviembre, cuando efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Decimotercera lograron localizar al acusado en las inmediaciones de 13 y 37, después de varias horas de seguimiento.

La investigación comenzó a raíz de un violento robo ocurrido el pasado 17 de octubre en una vivienda ubicada en 509 entre 17 y 18, en Gonnet, donde una mujer de 84 años fue sorprendida por tres delincuentes mientras se encontraba descansando.

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes ingresaron a la propiedad y, mediante amenazas con un arma de fuego, intimidaron a la víctima para apoderarse de sus pertenencias. Tras revisar distintos sectores de la casa, escaparon con dinero en efectivo y un automóvil Volkswagen Voyage perteneciente a la jubilada.

El vehículo fue encontrado posteriormente a pocas cuadras del domicilio, aunque los responsables lograron escapar.

Cámaras, allanamientos y una investigación que permitió identificar al sospechoso

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de los delincuentes mediante el relevamiento de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios.

Con los primeros elementos reunidos, la Justicia autorizó una orden de allanamiento y secuestro que fue ejecutada el pasado 5 de noviembre. Sin embargo, las tareas investigativas continuaron hasta que los efectivos lograron establecer la identidad de uno de los presuntos cabecillas de la organización delictiva.

Se trataba de un joven de 23 años que, según los investigadores, había dejado de frecuentar los lugares donde habitualmente se movía, lo que dificultó su localización.

Finalmente, el sábado, los agentes recibieron información de que el sospechoso podría encontrarse en una vivienda de la zona de 13 y 37. Ante esta situación, montaron un operativo de vigilancia con personal encubierto.

Después de varias horas de espera, los policías observaron al acusado cuando salía de una propiedad. En ese momento, lo interceptaron y redujeron, haciendo efectiva la orden de detención que pesaba en su contra.

Tenía otros dos pedidos de captura por robos con armas

Una vez concretada la detención, los efectivos comprobaron que el joven también era buscado por la Justicia en el marco de otras dos investigaciones penales.

El primero de los pedidos había sido emitido el 6 de enero de 2026, por una causa de robo agravado por el uso de arma de fuego, con intervención de la UFI N° 6 de La Plata.

El segundo databa del 11 de mayo de este año, también por un robo agravado, aunque en este caso por la utilización de un arma de fuego no apta para el disparo. Ese expediente se encontraba bajo la órbita de la UFI N° 7.

De esta manera, el acusado quedó vinculado a tres investigaciones judiciales por hechos de inseguridad, mientras se intenta determinar el alcance de su presunta participación en los distintos episodios.

La causa por la entradera a la jubilada está caratulada como "robo agravado en poblado y en banda", con intervención de la UFI N° 8 de La Plata.

Tras el procedimiento, las autoridades judiciales fueron notificadas de la captura y dispusieron que el detenido sea trasladado a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.