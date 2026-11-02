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TIENE 30 AÑOS

Cayó un hombre buscado por dos tentativas de homicidio en Berisso

Lo encontraron luego de un intento de robo y, al conocer su identidad, se descubrió que tenía cuentas pendientes con la Justicia
El acusado, de 30 años, se encuentra a disposición judicial / Web

Por Redacción

Un hombre de 30 años fue detenido en Berisso luego de intentar asaltar a un vecino en la vía pública. Durante el procedimiento, los efectivos comprobaron que sobre el sospechoso pesaba una orden de detención en el marco de una causa por dos hechos de homicidio en grado de tentativa.

El episodio ocurrió el sábado 31 de octubre en la zona de 125 y 20. Personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y encontró a la víctima, un hombre de 30 años, con una lesión en la parte posterior de la cabeza. Según denunció, un delincuente había intentado robarle y, durante el ataque, le había aplicado un culatazo.

Mientras los efectivos entrevistaban al damnificado, observaron que un hombre intentaba escapar por la vereda de enfrente. La víctima lo señaló como el autor del intento de robo, por lo que fue interceptado e identificado como Franco Fabián Plaza.

Sin embargo, al profundizar las averiguaciones, los investigadores establecieron que Plaza tenía un pedido de detención vigente solicitado por la UFI N° 15.

La investigación sostiene que el 8 de agosto de 2026, alrededor de las 3 de la madrugada, L. I. se presentó en una vivienda de 115 entre 604 y 605, con la intención de adquirir estupefacientes. Allí fue recibido por Franco Fabián Plaza, quien lo hizo ingresar y comenzó a golpearlo con un arma de fuego. Luego, con presunta intención de matarlo, efectuó al menos seis intentos de disparos: cuatro apuntándole a la cabeza y dos a las piernas, aunque ninguno llegó a salir. Antes de dejarlo ir, le gritó: “Andate y ahora llamá a quien vos quieras”.

Ese mismo día, alrededor de las 15.30, un grupo integrado por familiares de la víctima se presentó en el mismo domicilio, donde encontró a Plaza armado. Tras un enfrentamiento a golpes, el acusado escapó hasta 604 entre 1 y 115, donde baleó a una de las personas que lo perseguían con intención de tomar venganza.

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