La zona norte de La Plata arrastra desde hace tiempo una serie de hechos delictivos que mantenían en alerta a los vecinos. En ese contexto, uno de los sospechosos de un violento robo cometido en una vivienda de Gorina permanecía prófugo desde noviembre del año pasado y era buscado intensamente por la Justicia. Se trata de un joven de 23 años que, además, registra siete causas penales anteriores por distintos delitos.

La investigación apunta a un asalto ocurrido durante la madrugada del 22 de octubre de 2025, en una casa de 135 entre 480 y 481. Según la pesquisa, al menos tres hombres irrumpieron por la fuerza en la propiedad mientras el dueño se encontraba en el interior. De allí se llevaron distintas pertenencias, entre ellas una bicicleta rodado 29 y una garrafa.

A partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos integrantes del grupo. El 12 de noviembre de ese año, la Fiscalía 16 ordenó su detención, pero el sospechoso no tenía domicilio fijo y había dejado de concurrir a los lugares que frecuentaba.

La búsqueda se extendió durante meses, hasta que efectivos de la DDI La Plata lograron establecer que podría estar ocultándose en un sector de viviendas conocido como “La Fábrica”, en Arturo Seguí. En este contexto, y durante las últimas horas, los agentes lo ubicaron en 138 entre 480 y 481, en el ingreso al barrio. Al advertir la presencia policial, intentó escapar hacia el interior, aunque fue alcanzado a pocos metros.

El joven quedó detenido en el marco de una causa por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, una calificación que contempla la participación de varias personas en el asalto. Pero el expediente de Gorina no sería el único antecedente en su historial: de acuerdo con los registros judiciales, entre 2022 y 2025 estuvo vinculado a otras siete causas por distintos delitos. Entre ellas figuran investigaciones por robo, hurto, violación de domicilio y resistencia a la autoridad, un recorrido que ahora vuelve a quedar bajo la lupa tras su captura en Arturo Seguí.

La UFI 16 avaló el procedimiento y dispuso que el acusado sea trasladado ante la Justicia. Ahora deberá responder por su participación en el violento asalto de Gorina.