Un joven de 23 años, acusado de integrar y liderar una banda delictiva que protagonizó una violenta entradera contra una jubilada de 84 años en Gonnet, fue detenido luego de una investigación policial que incluyó el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y tareas de vigilancia encubierta.

Además, se descubrió que el sospechoso tenía otros dos pedidos de detención por robos agravados con armas de fuego. Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se concretó el sábado 21 de noviembre, cuando efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Decimotercera lograron localizar al acusado en las inmediaciones de 13 y 37, después de varias horas de seguimiento.

La investigación comenzó a raíz de un violento robo ocurrido el pasado 17 de octubre en una vivienda ubicada en 509 entre 17 y 18, donde una mujer fue sorprendida por tres delincuentes mientras se encontraba descansando.

De acuerdo con la denuncia, los asaltantes ingresaron a la propiedad y, mediante amenazas con un arma de fuego, intimidaron a la víctima para apoderarse de sus pertenencias.

Tras revisar distintos sectores de la casa, escaparon con dinero en efectivo y un automóvil Volkswagen Voyage perteneciente a la jubilada. El vehículo fue encontrado posteriormente a pocas cuadras del domicilio, aunque los responsables lograron escapar. Cámaras, allanamientos y una investigación que permitió identificar al sospechoso.

De esta manera, el acusado quedó vinculado a tres investigaciones judiciales por hechos de inseguridad, mientras se intenta determinar el alcance de su presunta participación en los distintos episodios.