Cayó una avioneta y hubo cinco heridos en Córdoba

Una avioneta cayó ayer en una zona rural de la ciudad de Córdoba, en cercanías de un aeródromo, con cinco personas a bordo: tres eran adultos y dos, menores; quienes al ser rescatados conscientes, fueron trasladados al hospital San Roque, al de Urgencias y al Hospital de Niños, respectivamente.

Según trascendió, el incidente sucedió sobre avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 ½, donde, luego de recibir un aviso, efectivos policiales acudieron hasta la zona donde se estrelló la aeronave e iniciaron la asistencia de los ocupantes, con ayuda de bomberos.

Además, en el operativo de rescate intervino personal del servicio de emergencias 107, que asistió a las cinco personas y ordenó sus traslados a los distintos centros de salud.

La avioneta en cuestión es una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG. Fuentes oficiales sostienen que la aeronave solamente tiene capacidad para cuatro personas; en ella, al momento de la caída, viajaban cinco ocupantes.

Por el momento, el personal a cargo de la investigación no brindó detalles sobre los motivos del accidente. Según testimonios de testigos de la zona, la principal hipótesis es que la aeronave sufrió una falla mecánica, aunque resta que esa posibilidad se confirme.

El acceso al lugar presentaba dificultades considerables: el terreno boscoso y la tupida vegetación autóctona hicieron que tanto los vecinos como los equipos de emergencia tardaran en llegar hasta el fuselaje. Según los testigos, la aeronave arrastró unos 50 metros entre las plantas antes de detenerse contra un árbol. Para poder sacar al piloto, debieron retirarle el techo a la cabina. “Era una avioneta chiquita, para tres, y venían cinco”, precisó un portavoz del caso.

El operativo de rescate, como se señaló, involucró a personal policial, efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Provincia y equipos del servicio de emergencias 107. Una vez asistidos en el lugar, los dos menores fueron trasladados conscientes al Hospital de Niños, donde quedaron internados.

Los tres adultos, con heridas que incluían un brazo presuntamente fracturado, cortes en la cabeza y golpes varios, fueron derivados a los hospitales San Roque y de Urgencias. Hasta el momento, no hay información oficial sobre el estado de salud de ninguno de los involucrados.

La Piper Comanche 250 es un monomotor de ala baja con tren de aterrizaje retráctil y capacidad oficial para cuatro pasajeros.

La hipótesis de una falla mecánica circuló desde el primer momento entre los vecinos, aunque las causas del siniestro siguen sin confirmación oficial.

En cuanto al marco judicial, la causa se radicó inicialmente en una fiscalía provincial de turno. Sin embargo, al tratarse de un accidente aéreo, las actuaciones deberán ser giradas a la fiscalía federal competente.