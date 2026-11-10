Cayó una mechera que agredió a policiales en un supermercado tras ser descubierta

Un nuevo episodio de inseguridad y violencia causó conmoción en la zona de Villa Ponsati. Durante las últimas horas, efectivos del Comando de Patrullas arrestaron a una mujer de 20 años luego de un frustrado robo en un comercio barrial, situación que derivó en un violento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

El incidente tuvo lugar en la sucursal de la firma Día ubicada sobre la calle 80, en el tramo comprendido entre 119 y 120. De acuerdo a la información oficial a la que accedió este medio, el personal acudió a las instalaciones tras un llamado de emergencia al 911 por un delito en proceso. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con la encargada del establecimiento, una empleada de 36 años. La denunciante señaló a una joven por ocultar artículos del local entre sus pertenencias mientras recorría los pasillos.

Frente a esta advertencia, los uniformados se acercaron a la sospechosa para identificarla. Sin embargo, lejos de acatar la orden, la mujer reaccionó de manera hostil y comenzó a lanzar golpes contra el personal de seguridad. Tras un tenso forcejeo, los oficiales lograron reducir a la agresora y le colocaron las esposas.

Durante la requisa física, las autoridades descubrieron un peligroso arsenal oculto bajo la indumentaria de la implicada. Los policías incautaron un cuchillo de tipo Tramontina, una pistola de juguete de color negro y diversa mercadería sustraída de las góndolas. Luego de documentar el botín, los productos regresaron a manos de la responsable del negocio.

La detenida fue trasladada de inmediato a la Comisaría Decimosexta. El caso quedó en manos de la UFI N° 5 del departamento judicial local.