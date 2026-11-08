Chicas de La Plata no pudieron ingresar a la fiesta de Newman y terminaron heridas tras una caída

Un grupo de jóvenes de La Plata vivió una noche de tensión cuando intentó ingresar a un festejo vinculado al Club Newman. Según pudo reconstruir este diario a partir del relato de una de las fuentes, no pudieron acceder al evento y, en medio de los incidentes que se produjeron en el ingreso, algunas terminaron en el suelo y sufrieron heridas.

Las imágenes que llegaron a EL DÍA muestran las consecuencias de lo ocurrido. Una de las fotografías exhibe a una joven con varios raspones y marcas de sangre en una de sus piernas. En otra se observa el despliegue de seguridad en el acceso, con personal detrás de un vallado y cintas de restricción sobre la calle.

El episodio se produjo en el marco de los festejos por el campeonato conseguido por Newman, que este sábado se consagró bicampeón del URBA Top 14 tras vencer a Hindú por 33 a 32 en una final electrizante.

La definición se disputó en el Club Atlético San Isidro (CASI), en San Isidro, y convocó a una multitud de simpatizantes. La expectativa era muy grande y se había previsto la llegada de más de 10.000 personas para presenciar el encuentro.

Una celebración que terminó con momentos de tensión y avalanchas

El contexto de la celebración fue especial para el conjunto de Benavídez, que consiguió su segundo título consecutivo en el torneo más importante del rugby de Buenos Aires.

Sin embargo, mientras los simpatizantes celebraban la consagración, el movimiento de público en los accesos también generó situaciones de tensión. De acuerdo con la información aportada por la fuente, las jóvenes platenses no consiguieron ingresar y terminaron lastimadas tras una caída.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la cantidad de personas heridas ni sobre las circunstancias precisas que provocaron las caídas.

La situación vuelve a poner el foco en los controles de acceso y la organización de eventos deportivos y celebraciones multitudinarias, especialmente cuando se espera una concurrencia masiva.