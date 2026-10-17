Chocaron a una pareja en moto, escaparon y luego volcaron en La Plata

Dos hombres fueron aprehendidos luego de protagonizar un accidente en 167 y 526. Tras embestir a una pareja que circulaba en moto, huyeron del lugar y abandonaron el Peugeot 206 volcado en 173 y 528. Los heridos fueron trasladados al hospital, fuera de peligro.

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado en Melchor Romero terminó con dos hombres aprehendidos, luego de que chocaran a una pareja que viajaba en moto, escaparan sin asistirla y volcaran poco después con el auto en el que circulaban.

El hecho se registró en la zona de 167 y 526, donde, según fuentes policiales, un Peugeot 206 gris colisionó con una Zanella RX 150 en la que viajaban un hombre de 48 años y una mujer de 47. Tras el impacto, los ocupantes del auto se habrían dado a la fuga.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar y trasladó a las dos víctimas al hospital de Romero. Ambos sufrieron politraumatismos, aunque se encontraban fuera de peligro.

En paralelo, la Policía desplegó un operativo para localizar el vehículo involucrado. La búsqueda condujo a los efectivos hasta 173 y 528, donde encontraron el Peugeot volcado. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los dos hombres que viajaban en el auto habían abandonado el rodado y escapado a pie.

A partir de un rastrillaje por la zona, los uniformados lograron localizar a uno de los sospechosos, quien habría indicado que el conductor se dirigía a su domicilio, en inmediaciones de 177 y 532. Poco después, los efectivos dieron con el segundo hombre y ambos quedaron aprehendidos.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la UFI N° 12 del Departamento Judicial de La Plata. La fiscalía dispuso el secuestro de los dos vehículos y las actuaciones correspondientes. Tras las diligencias, ambos recuperaron la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.