Chocó a un auto estacionado en el centro de La Plata y quiso escapar, pero un vecino lo frenó

Un insólito episodio de tránsito que pudo haber terminado en fuga se registró durante las primeras horas de este domingo en calle 54 entre 4 y 5. Una persona chocó con su auto a otro vehículo que se encontraba debidamente estacionado y pretendió retirarse del lugar sin dejar sus datos, pero la decidida acción de un vecino de la cuadra impidió que huyera.

El hecho tuvo lugar en pleno centro de La Plata a las 8.39 y quedó grabado de principio a fin por una cámara de seguridad de la zona. De acuerdo a las imágenes registradas, un auto de color gris chocó contra la parte trasera de un coche oscuro estacionado junto al cordón.

Tras el choque, el conductor hizo marcha atrás, reacomodó el vehículo y comenzó a avanzar con la clara intención de abandonar la escena. Sin embargo, un vecino que caminaba por la vereda y presenció toda la maniobra reaccionó de inmediato para evitar la fuga.

En las imágenes capturadas por la cámara se observa cómo el vecino se acercó rápidamente a la ventanilla del vehículo en marcha y la golpeó con fuerza para exigirle al automovilista que frenara y descendiera.

En ese marco, ante la firme insistencia del testigo, el conductor detuvo la marcha, bajó del auto y finalmente se dispuso a revisar los daños ocasionados por el impacto y ponerse a disposición. Hasta el momento, se desconoce si la persona que chocó al otro vehículo estaba alcoholizada o si solamente estaba distraída con su celular.