Chocó con el auto de su papá, escapó y desató una violenta escena

Un adolescente de 17 años tomó el auto de su padre sin permiso y protagonizó un fuerte choque que terminó con el vehículo volcado, dos hombres heridos y una escena de violencia en Villa Ponsati. Después del violento impacto, el joven escapó junto a otros menores que lo acompañaban. Cuando su padre llegó al lugar, también fue agredido por vecinos y debió ser trasladado a un centro de salud.

El episodio ocurrió el último domingo, alrededor de las 20.10, en 609 entre 122 bis y 123. Por causas que se investigan, el Toyota Corolla negro que conducía el adolescente chocó contra un Peugeot 206 estacionado. La violencia del impacto hizo que el Corolla terminara volcado sobre la calle.

En el Peugeot se encontraban dos hombres, de 34 y 29 años, que sufrieron lesiones. Uno de ellos fue trasladado al Hospital San Martín y, según el parte policial, se encontraba fuera de peligro. El otro también debió recibir asistencia.

Tras el choque, el conductor y los otros jóvenes que viajaban con él se retiraron del lugar. Poco después llegó el padre del adolescente, de 53 años, quien terminó en medio de una situación de extrema violencia: según la información brindada por voceros, fue agredido por vecinos y tuvo que ser trasladado a un hospital.

Cabe mencionar que la causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la fiscalía 17 en turno de La Plata dirigida por Eugenia Di Lorenzo.

AGRESIONES POSTERIORES

Pero el hecho podría haber tenido consecuencias todavía más graves. De acuerdo con versiones aportadas por testigos, durante los incidentes posteriores al choque también habrían sido golpeados algunos de los menores que viajaban en el Toyota. Incluso, trascendió que uno de ellos podría encontrarse internado en grave estado. Esa información, por el momento, no fue confirmada oficialmente.

La investigación deberá establecer cómo se produjo el accidente, quiénes viajaban en el Corolla y qué ocurrió durante los enfrentamientos que se desataron después del choque. También se busca determinar las circunstancias en las que el conductor y sus acompañantes se retiraron del lugar, así como las responsabilidades por las agresiones que habrían sufrido el padre del adolescente y algunos de los menores involucrados.

Tras el episodio, personal policial realizó las pericias correspondientes, secuestró los dos vehículos involucrados y tomó declaraciones testimoniales para reconstruir la mecánica del impacto.