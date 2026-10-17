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Abasto

Chocó contra una columna y debió ser hospitalizado

Chocó contra una columna y debió ser hospitalizado / el dia

Por Redacción

Dos siniestros viales registrados ayer en La Plata dejaron a un hombre con lesiones y a un motociclista asistido por personal médico. El episodio más importante ocurrió en Abasto, en la intersección de la ruta 36 y la avenida 520.

Por causas que se investigan, el conductor de un Renault Mégane perdió el control del vehículo y chocó contra una columna de alumbrado. El hombre, de 47 años, sufrió varias contusiones y fue trasladado en ambulancia al Hospital Alejandro Korn. Según el parte policial, estaba fuera de peligro. En el lugar se dispuso el resguardo para las pericias y se solicitaron cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido.

El otro accidente se produjo en 24 y 50, donde colisionaron una moto Zanella RX 150 y un Peugeot Partner. El motociclista, de 30 años, fue asistido por una ambulancia y trasladado consciente al Hospital Rossi. En ambos casos intervino la UFI N° 12 de La Plata.

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