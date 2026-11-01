Chocó en la Autopista La Plata-Buenos Aires, dio positivo de alcoholemia y le secuestraron el auto

Un choque entre dos automóviles se registró en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 7, en sentido descendente. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores fue sometido a un control de alcoholemia que dio positivo y las autoridades dispusieron el secuestro de su vehículo.

El siniestro involucró a un Volkswagen Gol y un Fiat Palio, cuyos conductores, de 45 y 40 años, respectivamente, resultaron ilesos. Por motivos que todavía se intentan establecer, ambos rodados colisionaron mientras circulaban por la traza.

Tras el episodio, se hizo presente una ambulancia para asistir a los involucrados. El médico que intervino constató que no era necesario trasladar a ninguno de ellos a un centro de salud.

Sin embargo, durante el procedimiento, el conductor del Volkswagen Gol fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,31 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite permitido. Ante esa situación, se procedió al secuestro del vehículo.

Finalmente, los automóviles fueron removidos por una concesionaria y la circulación quedó normalizada en el sector de la autopista donde ocurrió el choque. Las circunstancias que desencadenaron la colisión permanecen bajo investigación.