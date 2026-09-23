Chocó “Pity” Álvarez y el debate queda envuelto en interrogantes

La defensa de Cristian “Pity” Álvarez volvió a emitir ayer una señal de alerta tras el choque del cantante en una estación de servicio ubicada en el barrio porteño de La Paternal, de madrugada, y señaló que la situación se encuentra “al límite de todo”.

El abogado Sebastián Queijeiro sostuvo que, junto a su colega Javier Baños, están “más que preocupados” por todo lo que viene sucediendo en torno al artista.

“Muy al límite todo... Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él”, expresó Queijeiro, quien solicitó “medidas urgentes” al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, citó el artículo 48 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece su intervención como gestor procesal, y reiteró -en el escrito presentado ante los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro- el pedido para que Álvarez sea evaluado por profesionales.

“Si bien desde la Secretaría del Juzgado Civil N° 4 se ha librado oficio a la Obra Social de SADAIC con fecha 17/9/2026 (conforme surge constancias enviadas a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) lo cierto es que -conforme me informaron- no tenían gente en legales, y no se ha realizado evaluación alguna de la situación del salud del hermano de mi representada (Silvina Álvarez Congiú)”, se lee en el documento.

Queijeiro reveló que el artista “se encerró en su habitación durante el fin de semana”, por lo que debieron llamar a un cerrajero para ingresar, pero finalmente “Pity” les abrió la puerta.

Además, resaltó que su estado de salud es “delicado” y “no puede permanecer solo”, por lo que volvió a requerir el análisis del cantante “en un plazo de 24 horas”, de acuerdo a lo fijado por la Ley 26.657 y en el artículo 42 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El propio Queijeiro incorporó el hecho a la presentación judicial: “Recientemente, salió a bordo de un vehículo y ocasionó una colisión en una estación de servicio”. Y aclaró que no podía brindar mayores precisiones debido a que se trataba de una situación “sumamente reciente”.

Según se sabe, Álvarez conducía un Volkswagen Bora cuando impactó contra un Peugeot 208 que se encontraba en la estación de servicio. No hubo heridos.

El conductor del otro vehículo denunció que, después del choque, le pidió al músico la documentación correspondiente, pero Álvarez le manifestó que tenía “problemas legales” y se retiró del lugar.

La apertura del expediente civil y las medidas adoptadas fueron comunicadas al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que actualmente juzga a Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

Sin embargo, se trata de dos procesos distintos. La evaluación dispuesta en el expediente civil no tiene específicamente por objeto establecer si Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio oral, sino analizar su capacidad jurídica y los apoyos que eventualmente pueda necesitar para distintos aspectos de su vida cotidiana.

Entre otros puntos, deberán determinar si Álvarez puede vivir solo, cumplir indicaciones terapéuticas, prestar consentimiento para tratamientos médicos o psiquiátricos, trasladarse por la vía pública, administrar dinero, trabajar y realizar actos cotidianos sin asistencia o si requiere algún tipo de apoyo.

Fuentes judiciales explicaron que, por hora, el TOC N° 29 no había dispuesto ninguna modificación en el cronograma del debate.

De esta manera, salvo que exista una decisión de último momento, la décima audiencia del juicio comenzará hoy a las 11.30. Está previsto que declaren cuatro testigos propuestos por la defensa, entre ellos Cristina Congiu, la madre de Pity Álvarez.