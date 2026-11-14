Choque en el Camino Centenario: un conductor tenía 1,77 de alcohol y hubo dos heridos

El accidente ocurrió a la altura de 511 y 512 e involucró a una moto, un Dodge 1500 y un camión. Una joven de 23 años sufrió una lesión de consideración en una pierna y fue trasladada al Hospital San Roque de Gonnet.

Un nuevo accidente de tránsito volvió a encender las alarmas en la Región. Esta vez ocurrió sobre el Camino Centenario, a la altura de 511 y 512, donde chocaron una motocicleta, un automóvil y un camión. Como consecuencia del impacto, dos personas que viajaban en la moto resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital.

Pero hubo otro dato que agravó el episodio: el conductor del Dodge 1500 involucrado en la colisión fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo de 1,77 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro se produjo durante este sábado y tuvo como protagonistas a una moto Bajaj Rouser N250, un Dodge 1500 y un camión Ford Cargo. Según el informe policial, en la motocicleta circulaban un hombre de 25 años y una joven de 23.

A raíz del choque, la mujer sufrió una lesión de consideración en la pierna izquierda, mientras que su acompañante manifestó dolores en distintas partes del cuerpo. Ambos fueron asistidos por una ambulancia del SAME y derivados al Hospital San Roque de Gonnet. De acuerdo con el parte, ninguno presentaba riesgo de vida.

El test de alcoholemia y el secuestro del vehículo

Al identificar a los conductores, los efectivos advirtieron que el hombre de 52 años que manejaba el Dodge 1500 emanaba aliento etílico. Por ese motivo, solicitaron la presencia de personal de Tránsito municipal para realizarle el control correspondiente.

El resultado fue de 1,77 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esa situación, se labró el acta correspondiente y se procedió al secuestro del registro de conducir y del automóvil, que quedó a disposición de las actuaciones.

El tercer vehículo involucrado fue un camión Ford Cargo 2632, cuyo propietario, de 58 años, no sufrió lesiones.

En el lugar también trabajaron peritos para determinar cómo se produjo la colisión. La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la UFI N° 12 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1.